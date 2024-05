El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, inauguró este jueves el primer tramo de asfalto de la calle 22, el tramo comprendido entre ruta Nacional N° 3 y su intersección con Calle 13, arteria fundamental en la transitabilidad de la capital de Santa Cruz, sobre todo porque comunica los barrios nuevos de la ciudad.

La obra busca continuar el desarrollo urbano de la capital de Santa Cruz y atiende una demanda histórica de los vecinos. Además, con este nuevo trayecto, en estos cinco años se han asfaltado más de 800 cuadras en todo Río Gallegos, que significan casi 80.000 metros de calles.

Realizada por los trabajadores de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial y fondos del Municipio, se trata de un trabajo que le permitirá al Municipio seguir optimizando la traza vehicular.

Vamos a pedirle a los automovilistas que circulen con precaución Natalia Quiroz, Secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial del Municipio de Río Gallegos

Durante la ceremonia, Pablo Grasso estuvo acompañado por los integrantes del gabinete municipal, diputados, concejales, referentes gremiales, trabajadores, vecinos y vecinas.

Luego de la presentación, la secretaria del área responsable de los trabajos Natalia Quiroz destacó el acompañamiento de los vecinos y vecinas e hizo hincapié en el esfuerzo y la capacidad de los agentes comunales. “Esta obra representa un gran avance para los riogalleguenses y nos permitirá además una mejor conexión con todos estos barrios nuevos; por eso también vamos a pedirle (a los automovilistas) que circulen con precaución”, remató.

Entonces fue el turno del intendente, quien en primera instancia remarcó que “la misma obra que hicimos acá en Río Gallegos se realizó en otras provincias. Renovamos la avenida Néstor Kirchner y también la avenida San Martín. Me da orgullo pertenecer a una estructura que dio mucho a Río Gallegos y mucho tiempo estuvieron esperando los recursos para cambiar la realidad de la ciudad”, dijo.

Ahora viene de la 13 para allá Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos

Más adelante, Grasso enfatizó que a la ciudad “la construimos entre todos y debemos defenderla entre todos” y cuestionó “a quienes piensan que atacando a una figura política perjudican el crecimiento”.

“Les pido que no defiendan al jefe o al intendente, sino a los habitantes de Río Gallegos. Me decían que era imposible asfaltar este barrio, pero lo hicimos. Las cosas se pueden hacer si hay decisión política. Hoy, que tenemos un gobierno nacional y otro provincial que no acompañan, lo seguimos haciendo. Guarda que nos toquen los recursos de los habitantes de Río Gallegos –advirtió-. Acá estaremos defendiendo, trabajando y haciendo la capital que pensaron nuestros compañeros. Estoy orgulloso de pertenecer a este Municipio y de inaugurar este lugar. Ahora viene de la 13 para allá y continuaremos haciendo asfalto e infraestructura”, cerró.

En agosto del año pasado, el jefe comunal le anunció al dirigente barrial del barrio Ayres Argentinos, Mauro Morelli que las obras de pavimentación y cloacas para la calle 22 llegarán hasta el barrio. “Estamos muy felices porque el intendente nos confirmó la extensión de asfalto de la calle 22, con la obra de cloacas, y que va a llegar hasta la plaza del Ayres Argentinos, hasta el final de la 22″, dijo el presidente de la junta vecinal.