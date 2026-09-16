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El Centro de Jubilados y Pensionados “El Amanecer” atraviesa una situación de incertidumbre luego de que el Gobierno de Santa Cruz dispusiera un cambio en la administración del inmueble ubicado en Salvador Allende 460, en Río Gallegos, espacio que la institución utiliza desde 2016.

Mediante una comunicación fechada el 5 de agosto, el Consejo Agrario Provincial informó que el inmueble había quedado bajo la gestión de la Subsecretaría de Deportes y solicitó al Centro la entrega de las llaves.

Si bien desde el organismo provincial señalaron que los adultos mayores podrían continuar utilizando las instalaciones, la medida implica que la institución dejaría de tener la administración directa del espacio que, según sostiene el Centro, recuperó, acondicionó y mantuvo durante años con el esfuerzo de sus integrantes.

El respaldo de PAMI Santa Cruz

Ante esta situación, la directora ejecutiva de PAMI Santa Cruz, Paula Álvarez, y el jefe de Políticas Sociales, Lucas Oyarzo, expresaron públicamente su respaldo a los integrantes de “El Amanecer” y cuestionaron la decisión adoptada por las autoridades provinciales.

Desde PAMI reclamaron que se garantice la continuidad plena de las actividades que desarrolla la institución, sin alterar sus derechos ni desplazar a sus integrantes de un espacio destinado a actividades sociales, deportivas y recreativas.

“El acompañamiento a nuestros jubilados no puede limitarse a las palabras. Este Centro sostuvo y puso en condiciones el inmueble durante años. Corresponde escucharlos, respetar el trabajo realizado y buscar una solución que les brinde seguridad y continuidad”, manifestaron Álvarez y Oyarzo.

Qué establece el acuerdo firmado en 2016

El Centro “El Amanecer” también cuestionó el procedimiento adoptado por las autoridades provinciales y planteó reparos respecto de la situación contractual del inmueble.

De acuerdo con el contrato de comodato firmado en 2016, el acuerdo mantendría su vigencia hasta que la institución construyera instalaciones propias destinadas al desarrollo de las actividades de tejo y sapo.

Además, el documento contemplaba que una eventual rescisión por mal uso del inmueble debía ser comunicada fehacientemente con una anticipación mínima de 30 días.

La institución sostiene que nunca incurrió en un uso indebido del espacio ni recibió una notificación que le permitiera ejercer su derecho de defensa.

Por este motivo, solicitó que la medida sea reconsiderada, que se expliquen formalmente sus fundamentos y que se convoque a una reunión con las autoridades del Consejo Agrario Provincial.

Piden una solución mediante el diálogo

En este contexto, PAMI Santa Cruz anticipó que acompañará institucionalmente al Centro de Jubilados “El Amanecer” y respaldará la continuidad de sus actividades.

Álvarez y Oyarzo remarcaron que cualquier reorganización administrativa del inmueble debe llevarse adelante mediante el diálogo y con respeto por los acuerdos vigentes.

“Los jubilados no pueden ser desplazados del lugar que recuperaron y sostuvieron durante tantos años. El Gobierno provincial debe reconsiderar su decisión y escuchar a quienes construyeron este espacio con esfuerzo y compromiso”, concluyeron.