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El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas que serán financiadas mediante distintas fuentes de recursos, entre ellas aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacionales y fideicomisos con asignación específica.

El esquema previsto es de carácter plurianual, por lo que los montos consignados no implican necesariamente que las obras se ejecuten o cancelen en su totalidad durante 2027. El presupuesto contempla la posibilidad de asumir compromisos para ejercicios posteriores, con fondos que se devengarán de manera progresiva hasta completar cada proyecto.

Según se desprende de la iniciativa presupuestaria, los recursos destinados a estas obras podrán provenir tanto del Tesoro Nacional como de financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación.

Entre las fuentes externas aparecen organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que participa en el financiamiento de proyectos vinculados con infraestructura ferroviaria, acueductos, plantas potabilizadoras y programas ambientales.

Las obras previstas para Santa Cruz

En el caso de Santa Cruz, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incorpora cinco iniciativas, principalmente vinculadas con el mantenimiento y la infraestructura de las rutas nacionales.

La primera corresponde al Mantenimiento Rutinario (TFO) de las rutas nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293, con un importe total a devengar de $27.373,125 millones.

También se contempla la Transferencia de Funciones Operativas (TFO) en la provincia de Santa Cruz, con un importe total a devengar de $27.560 millones.

Está presupuestado fondos para el mantenimiento de rutas.

Una de las obras de mayor relevancia presupuestaria es la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Santa Cruz, en la Ruta Nacional N° 3, para la cual se prevé un importe total a devengar de $30.310 millones.

A esto se suma la reparación integral de los tableros de los puentes sobre el río Santa Cruz, también sobre la Ruta Nacional N° 3, con un monto total previsto de $11.653 millones.

El listado se completa con las obras de mantenimiento y conservación de la red vial nacional que atraviesa la provincia.

Chubut

Para Chubut, el proyecto contempla tres obras.

Una de ellas es el mantenimiento de la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre el empalme Laguna Grande y el empalme con la Ruta Provincial N° 27, con un importe total a devengar de $39.352,005 millones.

También figura la duplicación de calzada, obras faltantes y complementarias sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo RN A010-Trelew, con $15.107,350 millones.

Finalmente, se incorpora la Malla Crema 632 sobre las rutas nacionales N° 40 y N° 259, con un importe total a devengar de $29.455,665 millones.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, el Presupuesto 2027 contempla la Transferencia de Funciones Operativas, por $2.736 millones.

Además, se prevé la construcción de obra básica y pavimento en la Ruta Nacional N° 3, entre el empalme con avenida Alem y el acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego. Para esta iniciativa se establece un importe total a devengar de $11.673,962 millones.

La mayoría de los fondos del presupuesto 2027 para las provincias del sur está vinculado a la reparación o mantenimiento de rutas nacionales.

El listado también incluye la construcción de nuevos puentes sobre los ríos Bella Vista y Rasmussen, en la Ruta Nacional Complementaria B, con un monto de $5.500 millones.

Neuquén

En Neuquén aparecen cuatro iniciativas. Una de ellas corresponde a la remodelación y ampliación del edificio sede de la ciudad de Neuquén, con $1.662,500 millones.

En materia vial, se incorpora el mantenimiento rutinario de la Ruta Nacional N° 242, en el tramo Las Lajas-límite con Chile, paso Pino Hachado, con $4.475 millones.

También figura una obra de conservación mejorativa, bacheo y carpeta sobre la Ruta Nacional N° 237, en el tramo Estancia Alicura-9 Km (D)-A. Limay Chico, con $31.687,500 millones.

A su vez, se prevé el mantenimiento de rutina mediante sistema modular en las rutas nacionales N° 237 y 40, con un importe de $22.500 millones.

Río Negro

En Río Negro, el proyecto contempla la ampliación y remodelación del edificio destinado a la Justicia Federal y la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, ubicado en España 1690. El importe total a devengar asciende a $1.261,483 millones.

Se incluye la adecuación y acondicionamiento de los reactores nucleares de investigación.

También se incluye la adecuación y acondicionamiento de los reactores nucleares de investigación, incluido el RA-6, una iniciativa compartida con otras provincias, por $2.892,346 millones.

Por otra parte, se prevé la construcción del edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto de Bariloche, con una inversión de $2.500 millones.

La Pampa

En La Pampa, el listado contempla la adecuación del edificio adquirido para el Juzgado Federal de General Pico, ubicado en calle 18 N° 845, con un importe total a devengar de $2.871,657 millones.

También aparece la ampliación y adecuación de la construcción existente para el Juzgado Federal y Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa, en avenida San Martín Oeste 153, con $4.909,704 millones.

El proyecto contempla trabajos sobre la Ruta Nacional N° 22, en el tramo Buenos Aires/La Pampa-La Pampa/Río Negro.

En infraestructura vial se incluye la conservación mejorativa de la Ruta Nacional N° 151, en el tramo límite con Río Negro-empalme con la Ruta Nacional N° 143, por $21.518,600 millones.

Finalmente, el proyecto contempla trabajos sobre la Ruta Nacional N° 22, en el tramo Buenos Aires/La Pampa-La Pampa/Río Negro, específicamente para el mantenimiento del puente sobre el río Colorado, con $3.173,460 millones.

De esta manera, el proyecto de Presupuesto 2027 incorpora una serie de compromisos de infraestructura para la Patagonia que abarcan principalmente rutas nacionales, puentes, edificios públicos, infraestructura aeroportuaria y mantenimiento de servicios operativos, con un esquema de ejecución que se extiende más allá del próximo ejercicio presupuestario. (Fuente: Noticias Argentinas).