Paola Costa sobre el caso Maldonado: "Nunca nos hubiéramos esperado una noticia así"

La vicepresidenta primera del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Paola Costa, habló con La Opinión Austral acerca de las resoluciones que se trataron en la sesión extraordinaria de hoy, donde se aprobó por una unanimidad la renuncia del ahora ex edil Emilio Maldonado, denunciado por abuso sexual.

En la misma sesión, se aprobó además un proyecto de resolución que dicta, principalmente, celeridad a la justicia para que se investiguen estos hechos y se realice, de manera inmediata, una cámara Gesell a las víctimas.

"Es un caso muy delicado. Todo el cuerpo legislativo estuvimos a favor de que hoy salga la renuncia del concejal. Fue pedido también por el intendente en el día de ayer", explicó Costa.

La vicepresidenta se mostró consternada por el hecho, alegando que "nunca se hubieran esperado una noticia así", pidiendo en paralelo que la Justicia haga su trabajo lo antes posible para que "la familia de las víctimas e incluso Maldonado tengan una resolución".

"En un cuarto intermedio, me acerqué a hablar con la familia (de la víctima), a decir lo que pensaba y a brindar mi apoyo. Ojalá que esto termine pronto", comentó la edil.

Respecto al proyecto de resolución que se trató en el Concejo Deliberante de la ciudad, la funcionaria contó que "fue aprobado por todos los concejales", existiendo un "intercambio, pero solamente fue para cambiar unas palabras" para que ambos bloques voten el proyecto que dicta que la Justicia actúe lo antes posible.

"Yo creo que hay que ser más operativo para que estas cosas no sucedan. Es triste que tengan que salir por las redes sociales para que comiencen a ocuparse de estos casos, ser más operativos para que las víctimas tengan la tranquilidad y seguridad de denunciar cuando tengan que hacerlo", afirmó.

"No salí a dar declaraciones por respeto a todas las personas que están pasando por este momento. No sabemos si el señor Emilio es culpable o no. No quería decir algo de lo que después me arrepienta. Lo único que pido es que la Justicia haga su trabajo y después veremos los resultados", concluyó Costa.

FOTO: JOSÉ SILVA.