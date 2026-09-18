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Con un acto institucional realizado este viernes, la Asociación Centro Chileno de Río Gallegos abrió la grilla de actividades por las Fiestas Patrias.

En la oportunidad, el presidente de la asociación, Pedro Díaz manifestó: “Quiero agradecer profundamente a todas mis compañeras y compañeros de la comisión directiva que absolutamente todos los días del año entregan horas de sacrificio y de compromiso con esta institución. Gracias a ese esfuerzo y a ese compromiso, hoy puedo decir que es una institución que la hemos reinstalado culturalmente en nuestra comunidad, la hemos reposicionado, se ha ganado el respeto de la mayoría de nuestra comunidad“.

Destacó que “esta casa es una casa que creo que es la mayor generadora de vínculos sociales de nuestra comunidad. Cada semana, de domingo a domingo, pasan más de 3.500 personas. El 84% de las amigas y amigos feriantes de esta institución son hermanos argentinos y uando esa proyección la llevamos al ámbito deportivo, es el 94% de participación argentina. Trabajemos y prediquemos integración de verdad. No hay coincidencia en todo lo que ha pasado”.

“Mi familia está acá porque somos exiliados. Estamos agradecidos para toda la vida y adoptamos a esta Argentina como nuestra patria para vivir y morir y rendir honores todos los días a este país que amamos con el alma, todo esto que estoy diciendo lo hemos hablado mil veces y lo comparten mis compañeros de la comisión directiva porque somos argentinos.

Tenemos que estar por arriba de esos discursos de división y de odio“, insistió.

“Cada semana, de domingo a domingo, pasan más de 3.500 personas”. PEDRO DÍAZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CENTRO CHILENO

“No hay casualidad en que haya aparecido con un gobierno de derecha en la actualidad de la Argentina, Gustavo Valverde, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, poniendo en discusión la soberanía del estrecho de Magallanes. Tenemos dos tratados internacionales presentados por los dos países, en 1881 y en 1984, con el Tratado de Paz y Amistad, donde se establece claramente la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes, eso no está en discusión, pero siempre tenemos estos personajes que instalan estos debates, ¿saben para qué? Para dividirnos, ese es el objetivo. Tenemos que entender de una vez por todas que somos hermanos“, planteó.

“Coincidimos en los padres de la patria, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar”. PEDRO DÍAZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CENTRO CHILENO

Sobre la fecha que se celebra, recordó que en Chile “el 18 de septiembre se conforma la primera junta de gobierno en Chile, no hay la Declaración de la Independencia, la Declaración de la Independencia en Chile ocurre en 1817. Mateo de Toro y Zambrano y Ureta es el primer civil que preside la primera junta de gobierno ante la caída del rey de España, apresado por Napoleón. El ejército militar realista la derroca dos años después, lo que genera que Bernardo O’ Higgins y otros patriotas busquen refugio en la Argentina, cruzan a Mendoza. ¿Y saben quién era el gobernador de Mendoza? José de San Martín. Le dio refugio. Y a partir de ahí empezaron a planificar el cruce de los Andes. Cuando se cruzan los Andes y se libran las Batallas de Chacabuco y Maipú, empieza la verdadera e histórica hermandad de nuestros pueblos porque coincidimos en los padres de la patria, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar”, completó.

“Tenemos que seguir trabajando para dar mayor integración, para profundizar los vínculos afectivos que tenemos entre ambos pueblos. Que no nos dividan más. Nosotros, desde lo más humilde de nuestra posición, no vamos a guardar silencio, vamos a plantar posición cada vez que tengamos que hacerlo”, concluyó.

La fiesta -con entrada a $ 8.000- inicia en la noche de este viernes, a partir de las 21:00 con las presentaciones de Sabor Tropikal, Kariens Ule, Los Ruiseñores y The Guasos.

En tanto que este sábado y domingo, a partir de las 13:00 y hasta las 22:00, habrá patio de comidas. Ambos días desde las 16:00, habrán números musicales.

Así fue el brindis institucional por las Fiestas Patrias de Chile

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