Arrancaron. Los partidos políticos y frentes electorales presentaron este domingo las listas con los candidatos para las elecciones legislativas 2025, donde Santa Cruz deberá elegir tres diputados nacionales que reemplazarán a Roxana Reyes (UCR), Gustavo González (Unión por la Patria) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).

Un dato inusual y que no suele presentarse es que ninguno de los tres legisladores se presentó para renovar sus bancas. De hecho, este domingo Roxana Reyes, una de las dirigentes radicales que estuvo en contra de la integración de la UCR al frente electoral “Por Santa Cruz” subió un video a las redes sociales anticipando que no se presentaría.

En cuanto a las candidaturas, los tres principales frentes dieron a conocer a sus candidatos durante la noche de este domingo. En ese sentido, no hubo demasiadas sorpresas.

Provincias Unidas por Santa Cruz

El oficialismo de “Provincias Unidas por Santa Cruz”, conformado por SER, la UCR y Encuentro Ciudadano presentó al actual jefe de Gabinete de ministros de la provincia, Daniel Álvarez como candidato a diputado nacional. Lo acompañan en la lista la dirigente radical Gisella Martínez.

Fuerza Santacruceña

Por su parte, “Fuerza Santacruceña”, nombre que integran partidos como el Justicialismo, Kolina, Unidad Popular y Partido de la Victoria lleva como candidatos a Juan Carlos Molina en el primer lugar de la lista. El cura estará acompañado por Moira Lanesan Sancho, seguido de Amadeo Figueroa.

Juan Carlos Molina, el primer candidato a diputado nacional de “Fuerza Santacruceña”. En la foto, con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Molina es el referente de la Fundación Valdocco, institución que se encuentra trabajando con jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad desde hace más de dos décadas en Santa Cruz. La casa Valdocco se encuentra en Cañadón Seco pero, además, maneja una escuela en la ciudad de El Calafate.

La segunda en la lista es Moira Lanesan Sancho, secretaria de Producción e Industria de Río Gallegos. La funcionaria del gabinete de Pablo Grasso es la representante en la lista del espacio político del intendente. En tanto, el tercer lugar fue destinado al abogado caletense Amadeo Figueroa. Completan la lista como suplentes: Pamela Pesoa, Mateo Brunetti y Alba Curaqueo.

La Libertad Avanza

El partido que a nivel nacional tiene como su principal referente al presidente Javier Milei quiere hacer historia en Santa Cruz. Fue en uno de los distritos nacionales donde se impuso en las elecciones presidencial del 2023, pero ahora va por sumar diputados propios para el Congreso de la Nación.

Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza, el candidato del partido de Javier Milei. (FOTO: JORGE BILBAO).

El primero en la lista no es ninguna sorpresa: Jairo Guzmán. Segunda en la lista quedó Perla Gómez y por Matías Alzugaray como tercero.

Completan como suplentes: Analía Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, conformado por el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, inscribió a sus candidatos a diputados nacionales por Santa Cruz para las elecciones de octubre.

Gabriela Ance, dirigente del Partido Obrero, primera candidata del Frente de Izquierda.

La lista está encabezada por Gabriela Ance, militante del Partido Obrero, con “una amplia trayectoria en la militancia política de izquierda. El segundo lugar fue para el docente Luis Díaz, referente de Izquierda Socialista. Mientras que Oriana Toloza, militante del Movimiento Socialista, será la tercera en la lista.

El PRO y ARI

Dos partidos que se presentan sin alianzas electorales son el PRO que a nivel nacional conduce Mauricio Macri y el ARI-Coalición Cívica referenciado históricamente en “Lilita” Carrió. En el caso del PRO, una de las sorpresas fue la inclusión de “Leo” Roquel como primer candidato a diputado nacional.

Leonardo Roquel (1° en la lista) y Andrea Gallego (2°), los candidatos del PRO.

Roquel, dirigente de origen radical, al igual que Roxana Reyes, era uno de los que no compartió la alianza de la UCR con el frente electoral “Por Santa Cruz”. A “leo” lo acompañará segunda en la lista la docente caletense, exsecretaria general de AMET, Andrea Gallegos. El tercero en la lista será el riogalleguense y hombre del PRO, Horacio Padín.

El PRO estuvo en una fuerte interna las últimas semanas. De hecho, el partido se encuentra actualmente intervenido por orden de la justicia y la presentación de la lista en mano de algunos dirigentes venía teniendo una fuerte resistencia por parte de algunos sectores. Finalmente, quedó encabezada por dos extrapartidarios.

En cuanto al ARI-Coalición Cívica, todo fue más claro desde un principio. El diputado provincial Pedro Muñoz la encabeza, y estará acompañado de la emprendedora de Caleta Olivia, Mariana Olmos. En tanto, en tercer lugar aparece el exintendente de Pico Truncado, el socialista Omar Fernández, una de las caras conocidas de la lista.

Pedro Muñoz, primer candidato a diputado nacional del ARI-CC.

UNIR y el Nuevo MAS

En el caso del partido liberal UNIR, El presidente del partido Diego Bavio encabezará la lista. Lo acompañarán Graciela Julio de Caleta Olivia y Rodolfo Giglio de Río Gallegos. Diego Bavio tiene 56 años y es licenciado en Seguridad. Está casado y tiene cinco hijos. Siempre se desempeñó laboralmente en el ámbito privado.

Diego Bavio es el primer candidato a diputado nacional por el partido UNIR.

Nacido en Río Gallegos, en 2018 volvió a Argentina y se estableció en su ciudad natal, “para retomar mi militancia política de toda la vida”, asegura. Su abuelo fue Mario Castulo Paradelo, primer gobernador constitucional de la provincia de Santa Cruz.

Por su parte, el Nuevo MAS lleva como primer candidato a Jorge Jesús Mariano, “reconocido dirigente provincial” de ese partido en Santa Cruz, quien ya se ha presentado en otras oportunidades por el mismo espacio. Estará acompañado por María Victoria Gaspari en segundo lugar. Completan la lista, Gustavo Nauto.

Jorge Jesús Mariano será el candidato del Nuevo MAS.

Proyecto Alternativo

El noveno espacio que analizaba presentar una lista era Proyecto Alternativo. El sector del exdiputado provincial Jorge Cruz lo llevaba al exlegislador como primer candidato. Su lista, al cierre de los tiempos legales, no había sido aún confirmada a los medios por ese sector.

Jorge Cruz, dirigente de “Proyecto Alternativo”.