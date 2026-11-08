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La comunidad deportiva de Río Gallegos expresó su dolor por la muerte de Ricardo Seijas, quien formó parte de la historia del Atlético Boxing Club y era padre de Matías Seijas, jugador de Unión Petroleros Privados. Distintos clubes compartieron mensajes de condolencias y acompañamiento a sus familiares.

Desde la Comisión Directiva del Boxing destacaron el vínculo que Ricardo mantuvo con la institución y su identificación con los colores albiverdes. En un mensaje publicado en redes sociales, subrayaron: “Hasta siempre, Ricardo”.

Asimismo, recordaron que “fue parte de nuestra historia como jugador durante las décadas del 80 y 90, y continuó ligado a la institución como colaborador”.

En el mismo comunicado, hicieron llegar su acompañamiento “a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, junto con sus “más sinceras condolencias”. Para cerrar, manifestaron: “Hasta siempre, Ricardo. El Boxing te recordará con cariño“.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que Seijas aparece junto a Leonardo Mata, presidente del club, mientras ambos sostienen una camiseta de la institución.

Por su parte, la Comisión Directiva de Unión Petroleros Privados manifestó “su profundo dolor y acompaña en este difícil momento a nuestro jugador Matías y a toda su familia por el fallecimiento de su papá, Ricardo Seijas”.

Además, los integrantes de la entidad hicieron llegar sus “más sinceras condolencias, todo nuestro cariño y un fuerte abrazo, deseándoles mucha fuerza para atravesar esta irreparable pérdida”.

El emotivo mensaje, que incluyó una fotografía de Ricardo y Matías junto a sus familiares, concluyó con unas palabras de afecto: “Hoy abrazamos especialmente a Matías y a sus seres queridos, acompañándolos con respeto y afecto”.

También se sumó a las muestras de condolencias el Club Deportivo Chaco. Desde la comisión y familia del Club Chaco afirmaron: “Acompañamos y le mandamos mucha fuerza y nuestro más sentido pésame a Matías, Rodrigo y toda la familia Seijas en este difícil momento”. Finalmente, remarcaron: “Q.E.P.D. Ricardo Seijas”.