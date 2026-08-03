Pedro Huanquinao, reconocido vecino del barrio Fátima de Río Gallegos, falleció este domingo 2 de agosto a los 87 años. La triste noticia generó un profundo pesar entre familiares, amigos y vecinos que lo recordaron como un hombre querido, apasionado por la música y de una enorme calidad humana.

Músico y cantante de tangos, Pedro dejó una huella imborrable en quienes compartieron momentos con él, tanto por su talento artístico como por su calidez y generosidad.

La noticia fue confirmada por su hija, Fabiana Huanquinao, a través de sus redes sociales, donde lo despidió con un sentido mensaje: “Hoy se fue mi papá… Un hombre ocurrente, divertido, un excelente papá y gran compañero. Gracias por tanto amor y por todo lo que nos diste. Te voy a extrañar siempre”.

La publicación estuvo acompañada por un video en el que Pedro aparece interpretando uno de los tangos que más disfrutaba cantar: “Cambalache”, reflejando así una de las grandes pasiones que marcó su vida.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, sus allegados compartieron emotivos recuerdos en las redes sociales.

Uno de los mensajes fue el de Teo Barrera, quien escribió: “Descansá en paz, Juan Pedro Huaiquinao. Tu casa fue mi segunda casa. Si habré escuchado tus tangos y cuando cantabas con Oli, mi segunda mamá, que me cortó el pelo cuando me fui a la colimba. Tu amor a la música lo tiene tu hijo Juan DY. Descansá en paz. Mi más sentido pésame a la familia y amigos”.

También lo recordó el exsecretario de Gobierno Jorge Cruz, quien destacó los valores humanos de Pedro y la huella que dejó en quienes lo conocieron. “Te conocí cuando era un adolescente, a través de mi querido amigo Fernando. Desde el primer día me abriste las puertas de tu casa como si fuera un hijo más. Guardo los mejores recuerdos de aquellos asados inolvidables, de las guitarreadas en familia y con amigos, de las largas charlas y de tantas historias que, sin darme cuenta, me fueron enseñando a entender mejor la vida.

Pedro era un hombre sabio, humilde y de un corazón enorme. Siempre tenía una palabra, una anécdota o una sonrisa que regalaba sin esperar nada a cambio. Hoy despedimos a una gran persona. Su calidad humana, su humildad y el cariño con el que trataba a todos hacen que ya forme parte de la historia de nuestro pueblo.

Acompaño con mucho cariño a Oli, Fabiana, Juandy, Fernando y toda su familia en este momento de profundo dolor. Buen viaje, Pedrito querido. Hasta siempre”.

Por su parte, Nadia Patricia Sosa expresó: “Resumirse a Pedro es hablar de amorosidad y verdad. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir la vida con él sabemos que fue un ser humano especial”.

“Muchas cosas vividas con el Vikingo, se querían muchísimo. Anécdotas mil. A la familia, un fuerte abrazo”, escribió Patricia Inés Aranda.

Último adiós

Los restos de Pedro Huanquinao son velados este lunes 3 de agosto, de 10:00 a 16:00 horas, en la sala ubicada en Ameghino 302.

Sus exequias se realizarán a las 16:00 horas en la Necrópolis Local, previo responso de cuerpo presente.