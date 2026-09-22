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La noticia del fallecimiento de Sergio Valdez generó profundo pesar en Río Gallegos, donde era conocido por su trayectoria en el ámbito deportivo, su participación en la Liga de los Barrios y su militancia política.

Valdez tenía 50 años y fue presidente de la Liga de los Barrios de Río Gallegos. Durante su trayectoria también mantuvo un fuerte vínculo con La Kuadra FC, institución de la que formó parte como jugador, director técnico y colaborador.

Desde el club expresaron su tristeza por la pérdida y destacaron el lugar que Valdez ocupó dentro de la institución.

“En el día de hoy lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Sergio Valdez, quien en vida fue una gran persona y alguien muy importante para nuestro club”, señalaron desde La Kuadra FC.

En ese sentido, recordaron que Valdez “fue jugador, DT y un fiel colaborador de La Kuadra”, y remarcaron que dejó “una huella imborrable” en la institución.

“Desde el Club La Kuadra acompañamos a toda su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestras más sinceras condolencias y mucha fuerza”, expresaron.

El mensaje de Leo Roquel

La muerte de Valdez también generó muestras de pesar entre quienes compartieron con él distintos espacios de militancia y actividad política.

El dirigente radical Leo Roquel publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, donde recordó a Valdez como un colega, compañero de la política y, principalmente, un amigo.

“Hoy me desperté con una noticia muy triste. Falleció Sergio Valdez, un colega, un compañero de la política y, por sobre todas las cosas, un amigo”, escribió Roquel.

En su despedida, recordó los años compartidos, las charlas, los proyectos y los distintos caminos recorridos junto a Valdez.

Leo Roquel y Sergio Valdez.

“Me quedo con todo lo vivido y con los buenos recuerdos de tantos años de amistad y compañerismo”, expresó.

Finalmente, Roquel hizo llegar su acompañamiento a la familia, amigos y seres queridos de Valdez y cerró su mensaje con una emotiva despedida: “Hasta siempre, Sergio. Que descanses en paz”.

En las redes sociales también se multiplicaron los mensajes de despedida de amigos, allegados y personas vinculadas al ámbito deportivo, quienes destacaron su calidad humana y expresaron su pesar por la pérdida.

Velorio

Según pudo conocer La Opinión Austral, el velatorio de Sergio Valdez se realizará este martes de manera privada para familiares, entre las 13 y las 14:30 horas. En tanto, este miércoles a las 21 horas será abierto al público en la Cochería Ilhero, ubicada sobre calle 25 de Mayo de Río Gallegos.