Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 34 años quedó involucrado en una investigación por el intento de ingreso de estupefacientes destinados a un interno de una dependencia penitenciaria de Río Gallegos. El procedimiento se produjo cuando personal policial encargado de recibir la paquetería advirtió una sustancia sospechosa en el interior de una empanada que formaba parte de una bolsa de alimentos.

El hombre había llegado acompañado por su hijo de 5 años, circunstancia que también motivó la intervención del área de Niñez, Adolescencia y Familia. Tras la detección del material, se convocó a efectivos de la División Narcocriminalidad, quienes realizaron los correspondientes test orientativos sobre las sustancias encontradas.

El resultado fue positivo para cocaína y Cannabis Sativa. Según la información suministrada sobre el procedimiento, fueron secuestrados nueve envoltorios con cocaína y dos con marihuana, además de un teléfono celular marca Redmi de color blanco.

La droga estaba oculta en una empanada

El procedimiento se inició durante la recepción de una bolsa de alimentos destinada a un interno. El personal policial que se encontraba realizando el control detectó una sustancia que llamó su atención dentro de uno de los alimentos.

La sustancia estaba oculta en el interior de una empanada, por lo que se interrumpió la entrega y se dio intervención al personal especializado en narcocriminalidad.

Los efectivos realizaron los test orientativos correspondientes y determinaron que se trataba de cocaína y Cannabis Sativa. De esta manera, los envoltorios fueron retirados de la bolsa y quedaron incorporados al procedimiento como elementos secuestrados.

El hallazgo se produjo antes de que la paquetería pudiera llegar al destinatario, un interno de la dependencia penitenciaria.

Nueve paquetes de cocaína y dos de marihuana

De acuerdo con la información del procedimiento, el secuestro incluyó nueve paquetes que contenían cocaína y otros dos con marihuana. La droga estaba distribuida en pequeños envoltorios dentro de los alimentos que formaban parte de la bolsa destinada al preso.

Además de los estupefacientes, los agentes secuestraron un teléfono celular Redmi de color blanco, que también quedó a disposición de la investigación.

Luego del hallazgo, el hombre de 34 años fue sometido a un palpado preventivo para determinar si llevaba consigo otros elementos que pudieran estar relacionados con el hecho. Según informó la Policía, no se encontraron otros elementos de interés durante esa revisión.

El hombre estaba acompañado por su hijo de 5 años

Durante el procedimiento también se constató que el hombre se encontraba acompañado por su hijo menor de 5 años.

Ante esta situación, intervino personal del área de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de garantizar el resguardo del menor mientras avanzaba el procedimiento policial y judicial.

Finalmente, se dispuso que el niño quedara bajo el cuidado de su progenitora, quien fue debidamente notificada de la situación.

La presencia del menor no modificó el procedimiento respecto del adulto, quien quedó sujeto a las disposiciones de la Fiscalía interviniente.

Qué dispuso la Fiscalía

Una vez concretado el secuestro de los estupefacientes y demás elementos, tomó intervención la Fiscalía correspondiente, que dispuso las primeras medidas respecto del hombre de 34 años.

Por disposición de la sede fiscal, el involucrado deberá establecer domicilio y permanecer a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del intento de ingreso de la droga y su presunto destino.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a las actuaciones, mientras que las sustancias deberán continuar con las medidas de rigor correspondientes.

El procedimiento forma parte de los controles que se realizan sobre los elementos destinados a personas privadas de su libertad, particularmente en lo referido al ingreso de alimentos y paquetes que puedan contener sustancias u objetos prohibidos.

Un control detectó la maniobra antes de la entrega

La detección se produjo precisamente durante una instancia de control de la paquetería. El personal que recibía los alimentos advirtió una anomalía en uno de los productos y decidió profundizar la revisión.

La intervención de la División Narcocriminalidad permitió determinar, mediante las pruebas orientativas, que los envoltorios contenían dos tipos de estupefacientes.

El procedimiento terminó con el secuestro de los nueve paquetes de cocaína y dos de marihuana, además del teléfono celular, y con el hombre sujeto a las medidas judiciales dispuestas por la Fiscalía.