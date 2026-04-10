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El gremio de Camioneros de Santa Cruz realizó este viernes una protesta en las puertas de la fábrica de aberturas de aluminio Alunova, en Río Gallegos, en reclamo por el despido de tres trabajadores afiliados al sindicato. La manifestación se llevó adelante de forma pacífica mientras exigen el pago de indemnizaciones y haberes adeudados correspondientes al mes de marzo.

Los trabajadores despedidos son Mariano Santana, Héctor Mancilla y Ariel Paredes y fueron desvinculados el pasado 25 de marzo. Uno de ellos cuenta con más de 18 años de antigüedad en la empresa, mientras que los otros dos acumulaban aproximadamente cinco años de trabajo.

Según denunciaron desde el gremio, hasta este 10 de abril no han recibido ninguna respuesta por parte de la empresa respecto a la liquidación y señalaron que la empresa ya superó ampliamente los plazos legales para efectuar los pagos correspondientes. “Tienen cinco días hábiles y ese plazo ya fue superado. Seguimos esperando una respuesta que no llega”, indicaron a La Opinión Austral durante la protesta.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, remarcaron que no hubo instancias de diálogo ni comunicación formal por parte de la firma. “Si la empresa se hubiera contactado para informar una fecha de pago, la situación sería distinta, pero no tenemos ninguna certeza”, agregaron.

Durante la jornada se hizo presente personal policial para constatar la situación. “Seguramente han hecho alguna denuncia o alguna exposición o algo. Pero nosotros estamos de forma pacífica esperando que haya alguna respuesta”, expresaron desde el gremio.

Testimonio de uno de los despedidos

Ariel Paredes, uno de los trabajadores afectados, se desempeñaba en múltiples tareas dentro de la fábrica: trabajaba en la elaboración de aberturas de aluminio, armado de ventanas y puertas, colocación de vidrios y también cumplía funciones como chofer. En medio de la protesta relató a La Opinión Austral cómo fue el momento en que le avisaron de la cesantía: “El 25 fuimos a trabajar y nos dijeron que no entremos, que estábamos despedidos. Nos dijeron que después nos iban a mandar el telegrama, pero no hubo ningún aviso previo”.

Además, aseguró que no recibieron explicaciones sobre los motivos de la desvinculación. “Nos deben los haberes de marzo y la indemnización. Es una incertidumbre total porque tenemos familias y obligaciones”, expresó.

Ariel Paredes, uno de los trabajadores despedidos. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Paredes también cuestionó la falta de definiciones por parte de la empresa: “El gerente dice que lo va a arreglar con un estudio de abogados, pero no sabemos ni cuándo ni cuánto nos van a pagar. No hay nada concreto”.

En cuanto a su situación laboral, señaló: “Estoy desempleado y buscando trabajo, pero está difícil. Yo trabajaba en la parte de aluminio, armando ventanas, puertas, colocando vidrios, incluso hacía tareas de chofer”.

Por último, advirtió que continuarán con las medidas de reclamo hasta obtener respuestas: “Vamos a seguir acá hasta que den la cara y digan cómo nos van a pagar”

El conflicto continúa abierto, mientras crece la expectativa por una eventual intervención que permita destrabar la situación y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores afectados.