En el ingreso de la Comisaría Primera, sita en Néstor Kirchner 534, una can da la bienvenida a quienes se acercan a hacer trámites.

No es una perra cualquiera, se trata de “La Gorda”, la estrella de cada elección. A veces, se encuentra en la puerta de entrada, otras, está acostada en la vereda, donde le da el solcito.

“La Gorda” dormitando este sábado por la tarde en la vereda de la dependencia policial.

La can de 15 años es la mimada del personal policial, que se ocupa de su alimentación, pero también de quienes se acercan a realizar trámites. Este domingo fue uno de los días con mayor actividad en la seccional cuando varios electores fueron a justificar que no podían votar por estar a más de 500 kilómetros de su localidad.

“La Gorda” recostada, dormita, mira, olfatea y vuelve a su descanso, logrando sacar más de una sonrisa a los que llegan al lugar.

