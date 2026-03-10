Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos se prepara para una nueva edición de la tradicional caravana de antorchas por Malvinas, una iniciativa impulsada desde el barrio Aires Argentinos que este año alcanzará su quinta edición y que busca reforzar el homenaje a los veteranos y el reclamo de soberanía argentina sobre las islas.

La convocatoria fue confirmada por Mauro Morelli, referente del barrio, durante una entrevista en LU12 AM680, donde invitó a vecinos y organizaciones a participar tanto de la reunión organizativa como de la movilización prevista para el 1° de abril.

Mauro Morelli.

“Ya es la quinta edición y es un año muy particular. Estamos atravesando un momento coyuntural muy importante en el Atlántico Sur”, señaló.

El encuentro informativo se realizará este jueves en el Centro de Veteranos Honorio Ortega y servirá para coordinar la logística del evento.

“Vamos a estar allí haciendo un repaso de cómo va a ser la caravana y cómo nos vamos a organizar, junto a la Guardia Urbana y el área de tránsito municipal”, explicó.

Un homenaje con una ausencia importante

La edición de este año tendrá un significado especial para quienes participan habitualmente de la vigilia, ya que será la primera que se realizará sin la presencia del veterano de guerra Fernando Alturria.

Fernando Alturria posando con la tapa de La Opinión Austral. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Va a ser el primer año que se realiza esta caravana sin la presencia de nuestro héroe de Malvinas, don Fernando Alturria, que falleció el año pasado”, recordó Morelli.

43 años después. Fernando Alturria y su pareja, Mariana, en el puente colgante al sur de Pradera del Ganso.

El dirigente vecinal también mencionó la ausencia de Rosalinda Godoy, compañera de Alturria, quien también participaba activamente en las actividades vinculadas a la causa Malvinas.

“Ellos trabajaban arduamente cada año para llevar adelante los festejos de Malvinas. Es una gran falta, pero también un gran compromiso para nosotros continuar con ese legado”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que ambos dejaron una fuerte huella en la comunidad.

“Han dejado una vara muy alta en relación a la malvinización, y nosotros humildemente tomamos esa posta desde el barrio”.

Una caravana que crece cada año

La caravana de antorchas se realiza desde 2022 y con el paso del tiempo fue sumando participación de vecinos y organizaciones.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El recorrido comienza en la plaza Malvinas 40 Años del barrio Aires Argentinos y continúa por distintas calles de la ciudad.

Morelli explicó que el origen de la iniciativa tiene un fuerte componente simbólico.

“La calle 22 del barrio fue rebautizada como calle Excombatientes de Malvinas. Si uno la prolonga imaginariamente hacia el océano, llega al corazón mismo de Malvinas”, relató.

“Esa es la motivación que nos llevó a simbolizar que esta caravana representa el acompañamiento que el pueblo argentino hubiera querido hacer a nuestros soldados”.

Convocatoria abierta a la comunidad

Para esta edición, la organización busca ampliar la participación de diferentes sectores de la comunidad.

Según detalló Morelli, ya confirmaron su presencia asociaciones de ciclistas, motociclistas, agrupaciones gauchas, jinetes y clubes de autos clásicos.

“Queremos que toda asociación civil y toda organización que desee sumarse pueda hacerlo, sin ninguna bandera política”, afirmó.

La intención es que la movilización tenga un fuerte componente simbólico y patriótico.

“La idea de este año es centrarnos en llevar todos una bandera argentina. Queremos que la caravana sea una larga fila de banderas argentinas acompañando a nuestros héroes”, expresó.

Antorchas con una nueva tecnología

Aunque la actividad mantiene su esencia simbólica, con el paso de los años se incorporaron algunos cambios logísticos.

“Ya no es como antes con antorchas de fuego. Ahora usamos antorchas LED, celulares o linternas, pero seguimos con la llama más viva que nunca”, explicó.

También se contará con un tráiler que permitirá que algunos participantes puedan sumarse durante el recorrido.

“Vamos a tener un camión con tráiler para que la gente que venga caminando pueda subir y acompañar la travesía”, indicó.

Malvinas y el Atlántico Sur

Durante la entrevista, Morelli también vinculó la actividad con el debate sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

“Es importante que esta caravana sirva para concientizar no solo sobre Malvinas, sino sobre lo que está en disputa en el Atlántico Sur y en la Antártida”, señaló.

El referente vecinal remarcó que Argentina mantiene un reclamo histórico sobre las islas.

“La República Argentina sostiene un reclamo ininterrumpido desde el momento mismo en que nuestras islas fueron ocupadas ilegalmente”, afirmó.

La convocatoria

La reunión organizativa se realizará este jueves en el Centro de Veteranos Honorio Ortega, mientras que la caravana tendrá lugar el 1° de abril a las 21 horas.

El punto de partida será la plaza Malvinas 40 Años del barrio Aires Argentinos.

“Queremos seguir dándole contenido, color y pasión a esta vigilia y mantener viva la memoria de nuestros héroes”, sostuvo Morelli.

Y concluyó con una frase que sintetiza el espíritu de la actividad: “Vamos a seguir adelante malvinizando”.