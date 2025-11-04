Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del fuerte temporal de viento que continúa azotando a Río Gallegos, se registró un accidente en pleno centro. En este caso, una de las placas del edificio de la Caja de Previsión Social se desprendió y fue necesaria la intervención de los bomberos.

Cerca de las 11:00, el personal de emergencia acudió al lugar del hecho, sobre la avenida San Martín al 1058, y retiró el panel ubicado en la parte superior de la fachada lateral, para impedir que cayera y generara lesiones entre los transeúntes.

1 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cabe recordar que ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la capital santacruceña -junto a otras localidades de la provincia- atravesaría una alerta amarilla por intensos vientos. Según consignó el organismo, las áreas afectadas este 4 de noviembre incluían las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, además de las costas de Corpen Aike y Güer Aike.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, se preveían para esas zonas ráfagas del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con picos que podían superar los 90 km/h. Aunque el último informe del SMN retiró la advertencia para toda Santa Cruz, Meteored precisó que se esperan ráfagas de más de 70 km/h en Río Gallegos durante la tarde, motivo por el cual se solicita precaución a los vecinos.

Pronóstico de Meteored para este 4 de noviembre en Río Gallegos.

