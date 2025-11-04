Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del fuerte temporal de viento que continúa azotando a Río Gallegos, se registró un accidente en pleno centro. En este caso, una de las placas del edificio de la Caja de Previsión Social  se desprendió y fue necesaria la intervención de los bomberos.

Cerca de las 11:00, el personal de emergencia acudió al lugar del hecho, sobre la avenida San Martín al 1058, y retiró el panel ubicado en la parte superior de la fachada lateral, para impedir que cayera y generara lesiones entre los transeúntes.

1 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.
2 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.
3 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.
4 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cabe recordar que ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la capital santacruceña -junto a otras localidades de la provincia- atravesaría una alerta amarilla por intensos vientos. Según consignó el organismo, las áreas afectadas este 4 de noviembre incluían las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, además de las costas de Corpen Aike y Güer Aike.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, se preveían para esas zonas ráfagas del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con picos que podían superar los 90 km/h. Aunque el último informe del SMN retiró la advertencia para toda Santa Cruz, Meteored precisó que se esperan ráfagas de más de 70 km/h en Río Gallegos durante la tarde, motivo por el cual se solicita precaución a los vecinos.

Pronóstico de Meteored para este 4 de noviembre en Río Gallegos.

EN ESTA NOTA Accidente bomberos

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado en El Calafate

Perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado en El Calafate

Tras el temporal, desde Protección Civil indicaron que “el domingo fue el día más fuerte”

Tras el temporal, desde Protección Civil indicaron que “el domingo fue el día más fuerte”

Ver comentarios