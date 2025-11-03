Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente automovilístico ocurrió este lunes en la localidad de El Calafate. El Departamento Zona IV de Bomberos (Cuartel 8va) intervino ante una colisión contra un poste de alumbrado en el barrio Villa Parque.

Al llegar, el equipo constató el hecho, que tuvo como protagonista a un Chevrolet Prisma. De inmediato se procedió a desconectar la batería para eliminar cualquier riesgo de incendio.

El conductor recibió asistencia y no se detectaron fugas de líquidos combustibles. Cabe mencionar que el personal de bomberos contó con el apoyo del Comando de Patrullas.

