La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, encabezó la apertura del Encuentro Provincial de Alfabetización Plen@ en el Nivel Inicial y sus Modalidades y compartió una reflexión sobre los desafíos y objetivos de este plan, que el Gobierno de Santa Cruz impulsa como una política educativa prioritaria.

Durante su intervención, Rasgido remarcó que la alfabetización constituye una política de Estado que se construye colectivamente, a partir del trabajo conjunto entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Señaló que el Consejo Provincial de Educación promueve un enfoque participativo y situado, en el que las decisiones pedagógicas se construyen desde las escuelas y con la voz de los docentes, quienes aportan su experiencia cotidiana para fortalecer los aprendizajes. La presidenta del CPE valoró el compromiso de los docentes y directivos de toda la provincia. Asimismo, la titular de la cartera Educativa subrayó la necesidad de repensar la alfabetización de manera integral, entendida no solo como el proceso de aprender a leer y escribir, sino como un eje transversal que involucra múltiples lenguajes, disciplinas y dimensiones del desarrollo infantil. En este sentido, destacó el papel del Nivel Inicial y la Educación Especial como ámbitos fundamentales para garantizar trayectorias escolares inclusivas y equitativas desde los primeros años. Iris Rasgido subrayó la necesidad de repensar la alfabetización de manera integral. En ese sentido, planteó además algunos de los desafíos prioritarios del sistema educativo, entre ellos la transformación del Nivel Inicial, la consolidación de equipos pedagógicos colaborativos y la revisión de las estrategias de enseñanza y evaluación. Enfatizó que los contextos actuales representan una oportunidad para innovar en los formatos institucionales y avanzar hacia la universalización de la Sala de Tres, promoviendo una educación más cercana, flexible y participativa. Finalmente, la presidenta del CPE valoró el compromiso de los docentes y directivos de toda la provincia, destacando que el trabajo cotidiano de las escuelas tiene un impacto directo en la comunidad y en la formación de los ciudadanos del futuro. Alfabetización Plen@ La propuesta constituye un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva, que pone en el centro la alfabetización como derecho y herramienta fundamental para el desarrollo personal, social y cultural desde los primeros años.

Participan de la jornada la presidenta del CPE, Iris Rasgido; la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera; la directora Provincial de Nivel Inicial, Mariana Nazzi; el director General de Educación Especial, Claudio Burgos; la directora General Regional Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo; junto a equipos técnicos, supervisores y coordinadores pedagógicos.

Se llevaron a cabo espacios de trabajo grupal y mesas de reflexión.

Durante la apertura, las autoridades del Consejo Provincial de Educación brindaron palabras de bienvenida a los participantes, resaltando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer las trayectorias educativas y garantizar el acceso equitativo al conocimiento desde los primeros años.

A través de una conferencia inaugural a cargo de la Doctora Celia Rosemberg, reconocida investigadora del CONICET y referente nacional en alfabetización inicial, abordó la temática de “La evaluación de la alfabetización en el Nivel Inicial”.

Cada intercambio y propuesta sigue sumando a la construcción de una educación más equitativa y sensible.

A lo largo de la jornada, los participantes compartieron experiencias institucionales y estrategias pedagógicas vinculadas a los lineamientos del Plan Plen@, fomentando la innovación, la inclusión y la colaboración entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Distintos jardines de infantes y modalidades educativas presentan sus proyectos alfabetizadores, evidenciando el compromiso y la creatividad de los equipos docentes.

Durante la jornada, se llevaron a cabo espacios de trabajo grupal y mesas de reflexión, orientados al diseño de instrumentos de evaluación y al fortalecimiento de las prácticas alfabetizadoras desde un enfoque interdisciplinario e inclusivo.