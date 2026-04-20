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En diálogo con LU12 AM680, el director ejecutivo de Fundación Ambiente Sur, Germán Montero, brindó detalles sobre el quinto censo binacional del chorlito ceniciento, una especie endémica de la Patagonia argentina y chilena que se encuentra amenazada.

El ambientalista explicó el origen y objetivo de este relevamiento: “El Pluvianelus socialis es el nombre científico de esta especie, que es única de ave dentro de la familia de las playeras; decimos que es rara porque es la única dentro de su familia, es la única especie de ave playera que le da de comer a sus pichones regurgitando el alimento”.

En ese sentido, remarcó que se trata de una especie poco estudiada: “Es muy poco conocida y durante mucho tiempo se estimaba que su población era estaba entre los 500 a 7000 individuos”, aunque aclaró que “era una estimación poblacional y no se habían hecho censos simultáneos específicos en el campo”.

Germán Montero, director ejecutivo de Ambiente Sur, en LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Montero indicó que el trabajo comenzó en 2021 a partir de un proyecto conjunto entre Argentina y Chile: “Nosotros comenzamos en 2021, junto con otra organización; se llama proyecto binacional Pluvianellus, que es el nombre de la especie. Empezamos a implementar este proyecto, decidimos ponerle ese nombre”. Además, detalló las diferencias en su denominación: “Del lado argentino, lo de ceniciento es por el color ceniza que tiene de su plumaje”, mientras que en Chile es conocido como Chorlo de Magallanes.

“Está en peligro en Chile y en Argentina y vulnerable a nivel mundial”.

GERMÁN MONTERO

Sobre el estado de conservación, advirtió: “Está en peligro en Chile y en Argentina y vulnerable a nivel mundial porque esos miles de individuos que se creía que había, salimos a censarlos a partir de empezar con este proyecto binacional de Argentina y Chile y son bastante menos”. Y agregó: “Y como algo importante decidimos decir: ‘Bueno, vamos a salir a buscarlos, hagamos un gran censo’. Ese fue el primero en 2021 y los números no dieron bien, empezamos a repetirlo y nunca se contaron más de 400 individuos”.

En ese marco, destacó la importancia de sostener estos relevamientos: “Por eso son importantes los censos, ahora estamos replicando, va a ser el quinto censo, que eso es lo que estamos difundiendo, porque más allá de que hay equipos concretos específicos en lugares que ya sabemos, también invitamos a la gente que le gusta observar las aves que pueda sumarse y también es lo que llamamos una colaboración con lo que es ciencia ciudadana”.

En Chile se lo conoce como Chorlo de Magallanes.

La convocatoria está abierta al público general, especialmente a observadores de aves: “Esos datos dentro de cierto rango de días que es del 1 al 5 de mayo, invitamos a los que salen a observar que nos compartan sus datos; hay toda una metodología para hacerlo y para compartirlo, se usa una plataforma que se llama eBird, que es para registrar las aves y compartir”.

Respecto al comportamiento de la especie, explicó: “El chorlito lo que hace en esta época del año, en el invierno, es más moverse para la costa. Estamos hablando de la costa del sur de Chile, costa de Santa Cruz, Chubut y a veces hay registros hasta el sur de Buenos Aires. Estamos moviendo todas las redes para sumarse la mayor cantidad posible nos pueden aportar los datos que salgan”.

“Las aves son indicadores de la salud de los ambientes”.

GERMÁN MONTERO

Por último, Montero subrayó el valor de las aves como indicadores ambientales: “Las aves son indicadores de la salud de los ambientes, por eso nosotros nos dedicamos a trabajar con las aves, siempre relacionando los ambientes con las personas también, nos gustan las aves, nos gustan la naturaleza, pero no disociamos de que es solo la vida silvestre, sino que en relación directa con la salud de las personas”.

Invitan a los observadores de aves a sumarse al censo. En la foto, el estuario de Río Gallegos.

En esa línea, agregó: “Siempre trabajamos en torno a, por ejemplo, a ciudades como el caso de Río Gallego y otras donde trabajamos utilizando a las aves como indicadores de la salud de estos ambientes en beneficio también de las personas”. Y concluyó destacando el rol del chorlito ceniciento: “Su conservación permite conservar también otras especies, por eso es el trabajo, sobre todo, es una especie muy poco conocida y es lo que se dice en el mundo una de las especies playeras raras”.

Finalmente, advirtió: “ante un número muy bajo (de individuos), hay que estudiar cuáles son las amenazas, qué es lo que está pasando y cómo eso puede impactar también en otras especies; por eso se habla de especie paraguas, si protegemos a una, protegemos a otras”.