Renovatio Río Gallegos ofrece muebles a medida para el hogar o la oficina. “Amoblamientos en melamina o marmolería, granitos, nacionales, importados, silestone. Es un servicio, más allá de que sea un comercio, nosotros presupuestamos materiales, mano de obra y colocación entonces entendemos que es muy útil para el cliente porque una vez que hizo su pedido, nosotros nos encargamos de todo“, recalcó Alfredo Alvarado a La Opinión Austral.

“Cuando empezamos con la mueblería, vendíamos únicamente algarrobo. Después, cuando fue cayendo en ventas, fuimos cambiando a fábrica de muebles, nos tocó hacer eso antes de la pandemia que decían que había que reinventarse, por una cuestión comercial nosotros tuvimos que reinventarnos un tiempo antes”, recordó sobre el comercio que en mayo cumplirá 19 años.

Después del cambio, manifestó: “Nos ha ido muy bien, hemos comprado nuestras máquinas, tenemos máquinas nuevas en carpintería, también en lo que es marmolería, tenemos una muy buena estructura. La gente que trabaja con nosotros está hace muchos años, nos va bien en función de la preocupación que le ponemos al servicio“.

Alvarado recordó que antes “uno iba a un local y estaba acostumbrado a comprar lo que había y si no comprabas eso, no comprabas nada. No había opciones. Con los años, eso ha cambiado, vienen con su fotito de Pinterest y quiere que le hagas eso, trae sus medidas y lo cotizamos. Lo bueno de este tipo de negocios es que el cliente tiene lo que ve en la computadora o en la aplicación, es muy útil. Es una forma de tener lo que te gusta en tu casa. Tengo clientes que te dicen: ‘Nos cambiaste la vida'”.

“La gente se ha puesto mucho más estética, mucho más exigente con lo que pide, hoy busca un poco más de perfección en el producto que adquiere”, observó.

Cerrando, invitó: “Traigan la idea de lo quieren, una medida aproximada, hacemos un presupuesto para que el cliente tenga una idea de lo que le puede llegar a salir y si estamos acorde, medimos y hacemos el diseño. Se puede pagar con financiación propia“.

En las redes sociales se encuentran como Renovatio Río Gallegos en tanto que las oficinas están ubicadas en Banciella 1455, antes de llegar a Gendarmería Nacional, con horario de atención de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00.