Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gremio de los Judiciales Provinciales presentó este jueves un amparo en la justicia para que se trate la posible inconstitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros. La acción de amparo fue recibida por el juzgado Civil N° 1 a cargo del Dr. Marcelo Bersanelli quien lo declaró admisible y dictó una serie de medidas cautelares mientras se resuelve la cuestión de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no.

Esta medida responde a que la semana próxima empiezan a ser tratadas las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados, más precisamente, en la comisión de Asuntos Constitucionales. Según pudo acceder La Opinión Austral al fallo del juez Bersanelli, se le requiere a la autoridad pública demandada a que -en un plazo perentorio y como carga- “produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho”. Asimismo, le aplica un plazo de 3 días para que produzca ese informe.

Exclusivo: El fallo del juez Marcelo Bersanelli.

Por otra parte, dicta una medida interina en los términos previstos en el artículo 4 inciso 1 de la ley 3947, donde dispone que la Cámara de Diputados de la Provincia “se abstenga de dar tratamiento a las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo para designar a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, ello por el término de 10 días o hasta el dictado de una resolución respecto de la medida cautelar peticionada, lo que ocurra primero”.

Franco Mascheroni, referente del gremio de los Judiciales, impulsor del amparo. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

A la hora de fundamentar las medidas, Bersanelli indicó: “Teniendo en cuenta que la finalidad del presente proceso es el dictado de una medida cautelar autónoma hasta tanto recaiga sentencia en la acción de inconstitucionalidad cuya promoción se encuentra pendiente, considerando que la actora argumenta cuestiones de gravedad institucional que comprometen a su entender la constitucionalidad de la ley 3949 por entenderla irrazonable e incompatible con el sistema republicano, siendo que, como se indica en la presentación y es de público y notorio conocimiento, ya se han elevado para su consideración por el Poder Legislativo las ternas para la designación de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia resultando inminente su tratamiento, se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de la medida interina señalada”.

Adriana Nieto, diputada provincial (Por Santa Cruz), autora del proyecto de ley.

Más adelante, señala que “una solución contraria implicaría un claro riesgo de que el pronunciamiento que se dicte pueda perder virtualidad. Asimismo, el plazo que se establece resulta un mínimo ajustado a las circunstancias fácticas señaladas (inminente tratamiento de las ternas por el Poder Legislativo), y la tramitación previa requerida por la ley para la consideración de la cautelar peticionada”.

Cabe destacar que el Poder Ejecutivo ya envió las siguientes ternas a la legislatura:

1° terna: Castro, Gabriela Analía; Contreras, Agüero Gabriel Nolasco; y Kustich Fernando Hernán.

Arriba: Lucio De la Vega y Ramiro Castillo. Abajo: Sergio Acevedo y Gabriela Castro.

2° terna: Acevedo, Sergio Edgardo; Castello, Norberto Miguel; y Quintero, Marcelo Urbano.

3° terna: De la Vega, Juan Lucio; Linardi, Natalia; y Michavila, Julián.

4° terna: Castillo, Ramiro Esteban; González Nora, José Antonio; y Ghizzardi, David Ezequiel.