La Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos convocó a una marcha para este 26 de septiembre a las 18:30, exigiendo justicia por el triple femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), un hecho que conmociona a todo el país. Este miércoles, los cuerpos fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela, en la intersección de Río Jáchal y Chañar, tras una investigación policial que reconstruyó su último recorrido.

Las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes pasado por la noche en la rotonda de La Tablada (Monseñor Bufano y avenida Crovara). Según imágenes de una cámara de seguridad, subieron voluntariamente a una Chevrolet Tracker blanca. A partir del rastreo de teléfonos y cámaras, los investigadores delinearon el trayecto que concluyó en Florencio Varela.

Las autopsias determinaron que las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas, con extrema crueldad hacia la menor, a quien le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de matarla. Las otras dos jóvenes recibieron golpes brutales, y a Brenda, además, le cortaron parte del cuerpo después de muerta. Los detenidos son Miguel Ángel Villanueva (27), Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.

A pocos días de este brutal crimen, diversas organizaciones feministas y políticas de la capital santacruceña se congregan esta tarde en el Mástil Central, en la intersección de Kirchner y San Martín. Antes de la marcha, desde la Mesa Feminista Independiente advirtieron que los discursos de odio circulantes en el ámbito político y mediático influyen directamente en la vida cotidiana, ya que refuerzan desigualdades y legitiman la violencia contra mujeres, infancias y diversidades. De este modo, pusieron en el centro del debate la violencia de género y la falta de respuestas del Estado.