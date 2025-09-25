Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos anunció una marcha feminista para este viernes 26 de septiembre a las 18:30 horas en el Mástil Central, ubicado en la intersección de Kirchner y San Martín. La convocatoria surge a raíz del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, un hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires que sacudió al país y que vuelve a poner en el centro del debate la violencia de género y la falta de respuestas del Estado.

Desde la organización explicaron que el crimen refleja la brutalidad de la violencia machista y, al mismo tiempo, la ausencia de políticas eficaces que protejan a las mujeres. Subrayaron que, a casi una década del primer Ni Una Menos, la situación no mejora y que cada nuevo femicidio confirma la urgencia de cambios estructurales.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, advirtieron que los discursos de odio que circulan desde el ámbito político y mediático tienen un efecto directo en la vida cotidiana de las personas, ya que refuerzan las desigualdades y legitiman la violencia contra mujeres, infancias y diversidades. Para la Mesa Feminista, la responsabilidad del Estado es central, no solo por la falta de prevención, sino también porque muchas veces reproduce las mismas lógicas de desigualdad que terminan en estos crímenes.

En la convocatoria remarcaron que la marcha busca fortalecer el movimiento de mujeres y diversidades y volver a ocupar el espacio público como una forma de resistencia frente a la violencia patriarcal y las políticas de ajuste. Recordaron además que el femicidio no es un hecho aislado, sino el resultado de un sistema que invisibiliza a las mujeres más vulnerables y luego las expone a la violencia extrema.

“Justicia para Brenda, Morena y Lara” será la consigna principal de la jornada, que también pretende mantener vivos sus nombres y rostros en la memoria colectiva. Para las feministas, que hoy falten tres mujeres jóvenes y pobres es una muestra de cómo se intersectan la desigualdad económica, la violencia de género y el abandono estatal.

La movilización en Río Gallegos se realizará este viernes a las 18:30 en el Mástil Central, y la invitación está abierta a toda la comunidad que desee expresar su repudio y exigir justicia.

