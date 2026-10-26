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A 24 horas de que dos niños fueran arrastrados por la corriente en el sector conocido como La Toma, en el paraje de Palermo Aike, sobre la traza de la Ruta Nacional N° 40, la búsqueda continúa.

Mientras José de 12 años y Leo de 10 son buscados intensamente por más de un centenar de agentes, la comunidad de Río Gallegos se unió en oración.

Las redes del Grupo La Opinión Austral, que este domingo realizó un anticipo exclusivo y fue el único medio que estuvo en el lugar, se llenaron de comentarios de los vecinos lamentando lo sucedido y encomendando a Dios el pronto hallazgo de los niños.

Por su parte, desde el Club Talleres RG, donde los niños asisten, expresaron su acompañamiento.

“Hoy, toda la familia de Club Talleres RG abraza con el corazón a la familia de nuestros jugadores José y Leo, acompañándolos en este momento tan difícil, con todo nuestro cariño, apoyo y esperanza”, manifestaron.

“Les pedimos a todos nuestros jugadores, profes, familias y a toda la comunidad que nos unamos en una gran cadena de oración por José y Leo, para enviarles toda nuestra fuerza y fe. Que Dios los acompañe, los proteja y les dé fuerzas a toda su familia para atravesar este momento tan doloroso”, añadieron.

Asimismo, hicieron llegar unas palabras a sus padres: “La familia de Talleres está con ustedes. No están solos. Hoy más que nunca, unidos por el amor, la fe y la esperanza. Todo Talleres reza por ustedes”.

Desde el Atlético Boxing Club se sumaron al pedido de oración del Club Talleres RG por sus jugadores y acompañanado “con mucho cariño a sus familias en este difícil momento”.

“Invitamos a toda nuestra comunidad albiverde a unirse en esta cadena de oración, enviándoles fuerza, fe y esperanza. Que Dios los proteja, los acompañe y les de fortaleza a ellos y a sus seres queridos”, cerraron.

También el Club Social y Deportivo Don Bosco expresó su acompañamiento. “Queremos acompañar y abrazar fuertamente a nuestro club migo Talleres RG y a toda la familia de Leo y José en este difícil momento. Les enviamos toda nuestra fuerza y fe en este difícil momento”, manifestaron desde la institución.

En tanto que el Club Social y Deportivo Ferrocarril YCF acompañaron “con el corazón el pedido de oración del Club Talleres RG por sus jugadores José y Leo, haciéndoles llegar todo nuestro apoyo, cariño y aliento a sus familias en este momento tan difícil”.

Invitaron “a toda la familia de Ferro y a nuestra comunidad a unirnos en una cadena de oración, con fe y esperanza” y desearon “que Dios los cuide, los proteja y les de fortaleza a sus seres queridos. En momentos como este, la unión, la solidaridad y el amor son fundamentales“.

Desde el Club Atlético Atlanta RG sumaron su “profunda solidaridad y acompañamiento a nuestros amigos del Club Talleres, en este difícil y angustiante momento”.

Asimismo, expresaron su acompañamiento a los profesores Juanma Ortiz y Kako Navarro, integrantes de Atlanta, y “abrazamos con el corazón a las familias de los pequeños José y Leo, deseando de todo corazón que haya esperanza en medio de tanta angustia”.

“Hoy, más allá de los colores y las camisetas, nos une lo más importante: la humanidad, el amor y la solidaridad. Toda la familia bohemia acompaña a sus seres queridos, a la comunidad de Talleres y a quienes trabajan incansablemente en la búsqueda. José y Leo están en nuestras oraciones”, concluyeron.

Por su parte, el Club Social y Deportivo Unión Santacruceña se unió al pedido de oración y manifestaron su acompañamiento “a toda la familia en este doloroso momento como así también a nuestros amigos del Club Talleres RG” e invitaron a todo Unión y a toda la comunidad a sumarse a la cadena de oración.

Asimismo, expresaron su acompañamiento a Franco Navarro, jugador de 1ra de Unión por su vínculo cercano con los niños.

“José y Leo en nuestras oraciones”, concluyeron.