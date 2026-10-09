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El Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció una nueva suspensión de las actividades escolares en todos los establecimientos educativos de Río Gallegos para el turno vespertino, que se desarrolla por la tarde y el comienzo de la noche, ante la interrupción del suministro de agua.

La decisión se suma a la dispuesta durante la mañana para el turno tarde y se debe a los inconvenientes en el abastecimiento de agua potable que afectan a distintos sectores de la capital santacruceña.

Reparan el acueducto de Palermo Aike

El problema se originó por una fisura detectada en una cañería de hierro fundido de 500 milímetros en la toma de Palermo Aike. Personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) inició las tareas de reparación durante la mañana de este viernes.

El gerente de Distrito de Saneamiento de SPSE, Alejandro Machuca, había explicado en diálogo con Radio LU12 AM680 que los trabajos demandarían varias horas y que, una vez culminados, sería necesario realizar pruebas y habilitar progresivamente las bombas.

Mientras avanzan las tareas, distintos sectores de Río Gallegos registran problemas de abastecimiento y baja presión. La recuperación del servicio dependerá de la finalización de las reparaciones y de la posterior normalización del sistema de distribución.

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