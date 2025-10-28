Your browser doesn’t support HTML5 audio
Roco, un perro de seis años que fue atropellado al menos dos veces por una camioneta que se dio a la fuga en Río Gallegos, continúa en busca de una familia que le evite volver a la calle y quedar expuesto al peligro de los conductores imprudentes. El hecho ocurrió el 23 de septiembre en el barrio San Benito y dejó graves secuelas en el animal: perdió un ojo, sufrió una luxación en una pata y recibió múltiples suturas por heridas en distintas partes del cuerpo. Hoy necesita un hogar donde reciba el cuidado y el afecto que merece.
Ese día, varios vecinos junto a una integrante del grupo “Valentín en cada huella” —dedicado al rescate de animales en situación de vulnerabilidad— lo asistieron y lo trasladaron de inmediato a una veterinaria. Tras recibir atención médica, las rescatistas intentaron localizar a sus dueños sin obtener resultados. Aunque consiguieron lugares provisorios, el tiempo se agota: solo le quedan pocos días de tránsito y, si no aparece una familia, deberá regresar a la calle.
En este contexto, desde la agrupación difundieron este lunes 27 de octubre en redes sociales un video que muestra la recuperación de “Roquito pirata”, donde se lo ve corriendo y saltando con entusiasmo. Junto a las imágenes, renovaron el pedido de adopción y subrayaron la fortaleza del animal, víctima de maltrato y abandono. “Miren qué hermoso está. Este pequeño guerrero se recuperó con mucho amor, paciencia y cuidados. Hoy está sano, feliz, lleno de vida… y esperando que alguien le dé la oportunidad de tener una familia para siempre”, señalaron en la publicación.
Advirtieron que “solo le quedan cuatro días de tránsito, y si no aparece su hogar, lamentablemente tendrá que volver a su lugarcito. ‘Roquito’ es puro amor, agradecido, compañero y muy dulce. Merece seguir sintiendo cariño y no volver atrás”. Finalmente, invitaron a quienes deseen conocerlo o adoptarlo a comunicarse con “Valentín en cada huella” a través de sus cuentas de Facebook o Instagram. “¡Ayudanos compartiendo para que llegue a su familia ideal!”, concluyeron.
