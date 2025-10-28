Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Roco, un perro de seis años que fue atropellado al menos dos veces por una camioneta que se dio a la fuga en Río Gallegos, continúa en busca de una familia que le evite volver a la calle y quedar expuesto al peligro de los conductores imprudentes. El hecho ocurrió el 23 de septiembre en el barrio San Benito y dejó graves secuelas en el animal: perdió un ojo, sufrió una luxación en una pata y recibió múltiples suturas por heridas en distintas partes del cuerpo. Hoy necesita un hogar donde reciba el cuidado y el afecto que merece.

Ese día, varios vecinos junto a una integrante del grupo “Valentín en cada huella” —dedicado al rescate de animales en situación de vulnerabilidad— lo asistieron y lo trasladaron de inmediato a una veterinaria. Tras recibir atención médica, las rescatistas intentaron localizar a sus dueños sin obtener resultados. Aunque consiguieron lugares provisorios, el tiempo se agota: solo le quedan pocos días de tránsito y, si no aparece una familia, deberá regresar a la calle.

En este contexto, desde la agrupación difundieron este lunes 27 de octubre en redes sociales un video que muestra la recuperación de “Roquito pirata”, donde se lo ve corriendo y saltando con entusiasmo. Junto a las imágenes, renovaron el pedido de adopción y subrayaron la fortaleza del animal, víctima de maltrato y abandono. “Miren qué hermoso está. Este pequeño guerrero se recuperó con mucho amor, paciencia y cuidados. Hoy está sano, feliz, lleno de vida… y esperando que alguien le dé la oportunidad de tener una familia para siempre”, señalaron en la publicación.

Advirtieron que “solo le quedan cuatro días de tránsito, y si no aparece su hogar, lamentablemente tendrá que volver a su lugarcito. ‘Roquito’ es puro amor, agradecido, compañero y muy dulce. Merece seguir sintiendo cariño y no volver atrás”. Finalmente, invitaron a quienes deseen conocerlo o adoptarlo a comunicarse con “Valentín en cada huella” a través de sus cuentas de Facebook o Instagram. “¡Ayudanos compartiendo para que llegue a su familia ideal!”, concluyeron.

