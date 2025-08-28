Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Roque ya no es el mismo perrito que, hace apenas unas semanas, fue encontrado en estado de abandono en el barrio Ayres Argentinos de Río Gallegos. Su mirada triste y su piel castigada por la sarna y la dermatitis quedaron atrás gracias a los cuidados de sus rescatistas. Hoy, con el pelaje volviendo a crecer y una energía renovada, Roque está listo para dar el siguiente paso: encontrar un hogar donde lo amen para toda la vida.

“Roquito está mejorando día a día. Cuando lo rescatamos, su mirada pedía ayuda… Hoy, con su pelo creciendo, en su segundo tratamiento de baños medicados, con más confianza y aprendiendo a jugar con su pelotita, Roque nos demuestra todo lo que puede lograr con amor y cuidados”, expresaron desde la agrupación proteccionista “Valentín en cada huella”.

El camino de recuperación no ha sido sencillo. Roque debió someterse a varios baños medicados, controles veterinarios y tratamientos específicos para combatir los ácaros y la sarna que lo tenían al borde del colapso. Sin embargo, la constancia y la solidaridad hicieron posible la transformación. “Gracias infinitas a quienes donaron alimento para él. Aún le quedan dos baños más para completar su tratamiento, y toda ayuda es bienvenida para seguir acompañándolo en este proceso”, añadieron.

El rescate de Roque tuvo, además, un tinte especial: ocurrió el 16 de agosto, Día de San Roque, patrono de los perros y los enfermos. Por eso, el nombre elegido no fue casualidad, sino un símbolo de esperanza para este cachorrito de apenas un año y medio, que alguna vez sufrió el abandono pero hoy representa la fuerza de la recuperación.

Ahora, solo falta la pieza más importante en esta historia: una familia. “Roque ya está preparado para esperar y conocer a esa familia que lo ame para siempre”, remarcaron desde la organización.

Quienes deseen darle un hogar pueden comunicarse a través de las redes sociales de Valentín en cada huella en Facebook o Instagram.

