La historia de un perrito llamado Roque, encontrado en el barrio Ayres Argentinos de Río Gallegos en estado total de abandono, volvió a poner en evidencia la grave problemática del abandono animal en la capital santacruceña.

Su rescate resultó milagroso, coincidiendo con el 16 de agosto, Día de San Roque —patrón de los enfermos y de los perros— y estuvo a cargo del grupo proteccionista “Valentín en cada huella”, que este martes brindó más detalles sobre la situación de la mascota: recibió el primer baño de su vida.

Cabe mencionar que el can—bautizado en honor al santo venerado por la Iglesia Católica, reconocido por su dedicación a cuidar enfermos durante el siglo XIV— presentaba severos signos de abandono cuando fue hallado.

Las imágenes difundidas por la agrupación en redes sociales mostraban un pelaje deteriorado, delgadez marcada y un aspecto general de debilidad y descuido. Tras recibir atención veterinaria, se confirmó que padecía dermatitis, ácaros y sarna. “Recibió su primera inyección y, en 7 días volverá a control. También necesita baños médicos y, si no mejora, se le realizarán estudios de sangre”, informaron el domingo desde “Valentín en cada huella”.

Asimismo, remarcaron que apenas tiene un año y medio: “Es un cachorrito que merece vivir sano, feliz y lleno de amor”. Para su recuperación necesita alimento balanceado de buena calidad con omega 3, asistencia para cubrir los gastos veterinarios y de medicamentos, además de baños médicos en peluquería canina.

La Opinión Austral conversó con Daiana Díaz, integrante de este equipo que rescata amigos de cuatro patas, quien lamentó la situación deplorable del perro: “Es súper triste”. De igual manera, aclaró que, una vez que esté listo, “podemos buscar familias, aunque hemos recibido mensajes preguntando si estaba en adopción”.

Hoy, la agrupación informó que Roque tuvo su primera dosis de baño medicado. “¡Se portó súper bien! Seguramente haya sido el primer baño de su vida. Recibirá 4 baños al mes, parte fundamental de su recuperación”, enfatizaron, y luego agregaron: “Quienes quieran colaborar para sus baños y dejar un mensajito, toda ayuda es bienvenida”.

En el cierre del posteo, destacaron que “es un camino largo con él, pero muy importante… ¡cada paso cuenta para que tenga la vida que merece!”. Aquellos que deseen aportar con el alimento o el tratamiento pueden hacerlo mediante el alias valentin.huellitas

