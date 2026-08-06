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Las puertas de la Iglesia San Cayetano se abrieron oficialmente a la medianoche de este viernes 7 de agosto, dando inicio a la fiesta patronal en honor al protector del pan y del trabajo.

Una gran cantidad de fieles ingresó al templo de Río Gallegos para participar de la vigilia de oración, que mantendrá el santuario abierto durante toda la madrugada con espacios destinados a rezos, agradecimientos y pedidos.

En un clima de profunda emoción, la imagen de San Cayetano fue recibida entre aplausos por los presentes. Minutos después, la Banda del Ejército interpretó el Himno Nacional Argentino, acompañado con respeto por los vecinos que colmaron el templo para compartir la primera ceremonia de la jornada.

A continuación, el sacerdote dirigió un mensaje a la comunidad, con una reflexión centrada en la fe, la esperanza y el valor de acompañarse en tiempos difíciles.

Con ese espíritu de fe comenzó la misa central, que reunió a un numeroso grupo de vecinos y familias de distintos barrios de la capital santacruceña. También se desarrolló el momento de la comunión, cuando los fieles recibieron la Eucaristía en una de las instancias más solemnes del oficio religioso.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de esta celebración que refleja la profunda devoción popular hacia San Cayetano, en un contexto social donde los pedidos por estabilidad laboral y sustento diario movilizan a familias enteras de la región.

Las actividades continuarán durante toda la jornada con un cronograma de celebraciones litúrgicas que incluirá diferentes oficios religiosos y la tradicional procesión comunitaria.

1 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 16 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 17 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 18 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 19 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 20 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 21 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 22 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 23 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 24 de 24 | Comenzó la celebración de San Cayetano en la Iglesia de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El programa previsto es el siguiente:

00:00 hs: Misa de apertura de la medianoche (Preside: Pbro. Luis Hetze).

07:00 hs: Primera celebración de la mañana (Preside: Pbro. Luis Hetze).

10:00 hs: Celebración matutina (A cargo de Daniel Julián).

12:00 hs: Misa del mediodía (A cargo de Rubén Hermosa).

15:00 hs: Servicio religioso de la tarde (Preside: Pbro. Ariel Silguero).

16:00 hs: Tradicional procesión comunitaria por las calles aledañas al barrio.

18:00 hs: Misa vespertina (Preside: Pbro. Daniel Ledesma).

20:00 hs: Celebración central de clausura (Preside el obispo diocesano, Mons. Ignacio Medina).

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