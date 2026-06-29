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Un nuevo inconveniente en el sistema eléctrico de Río Gallegos provocó este lunes un corte de luz en un sector de la capital santacruceña. La situación fue confirmada por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que informó que la interrupción del suministro se originó por una falla registrada en un transformador correspondiente al Centro Distribuidor N°1.

De acuerdo con el aviso difundido por la empresa provincial, el inconveniente se produjo en un transformador eléctrico ubicado sobre la salida Avellaneda, lo que derivó en la interrupción del servicio de energía eléctrica para los usuarios abastecidos por ese sector de la red.

“Informamos que debido a una falla en un transformador eléctrico sobre salida Avellaneda perteneciente al Centro Distribuidor N°1, se produjo la interrupción del servicio de energía eléctrica por un lapso aproximado de dos horas“, indicó SPSE mediante un comunicado oficial.

La empresa precisó además que cuadrillas técnicas fueron enviadas al lugar para realizar las tareas necesarias y reemplazar el equipamiento afectado.

“Personal de SPSE se encuentra trabajando en el reemplazo del transformador para restablecer el servicio a la brevedad“, señaló la prestataria.

Qué zonas de Río Gallegos quedaron sin luz

Según el parte oficial emitido por Servicios Públicos, el corte alcanza a un sector delimitado de la ciudad.

Las calles y sectores afectados comprenden:

Avenida Kirchner entre Federico Spur.

Rawson.

Gobernador Lista.

Avellaneda.

Zonas aledañas.

La empresa aclaró que el área alcanzada corresponde al sector abastecido por el transformador afectado perteneciente al Centro Distribuidor N°1.

El tiempo estimado para la restitución del servicio

En el comunicado difundido este lunes, SPSE indicó que el tiempo previsto para la interrupción del suministro es de aproximadamente dos horas, aunque la normalización dependerá de la finalización de los trabajos de reemplazo del transformador y de las pruebas técnicas necesarias antes de volver a energizar la red.

Mientras continúan las tareas, la empresa pidió colaboración a los vecinos.

“Solicitamos a los vecinos tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollan los trabajos“, expresó el comunicado oficial.

Un nuevo inconveniente en el sistema eléctrico

El corte informado este lunes se suma a otros episodios registrados recientemente en el sistema de distribución eléctrica de Río Gallegos, donde durante las últimas semanas se produjeron distintas interrupciones del suministro por fallas en instalaciones de la red.

En esta oportunidad, SPSE identificó como origen del inconveniente la avería de un transformador del Centro Distribuidor N°1, por lo que las tareas se concentran en el reemplazo del equipo para restablecer el abastecimiento de energía a los usuarios afectados.

Hasta el momento, la empresa no informó modificaciones en el tiempo estimado para la restitución del servicio y mantiene trabajando a su personal en el lugar para normalizar el suministro eléctrico en la zona afectada.

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