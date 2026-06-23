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Puerto San Julián iniciará este miércoles 24 de junio una obra clave para mejorar su sistema de generación eléctrica. Se trata del desmontaje e instalación de nuevos equipos generadores que abastecerán a toda la localidad, en el marco de un proceso de modernización impulsado para fortalecer el servicio y responder a la creciente demanda energética.

Para llevar adelante estos trabajos, Servicios Públicos Sociedad del Estado implementará un cronograma de cortes programados de energía eléctrica, que se extenderán durante poco más de un mes y se realizarán en horarios de baja demanda para minimizar el impacto en la comunidad.

En diálogo con LU12 AM680, el gerente distrital de Servicios Públicos en Puerto San Julián, Darío Ruthenford, remarcó la importancia de esta obra y aseguró que era una necesidad que la ciudad venía planteando desde hace años.

Recambio histórico para el sistema eléctrico

Respecto a este recambio, el gerente comento que se tratan de “seis grupos de 1 mega 400. La verdad que tienen una tecnología muy buena. Estuve mirando los equipos , este cambio de grupos lo veníamos pidiendo hace muchísimo tiempo”, expresó.

En ese sentido, destacó que la llegada de estos nuevos motores representa un avance fundamental para garantizar una generación más estable y eficiente.

“La verdad que está buenísimo porque son grupos que van a ayudar mucho a lo que es la generación de energía en San Julián. Es un cambio que pedimos hace años”, sostuvo.

Ruthenford, explicó que la incorporación de estos equipos responde a una necesidad concreta de la localidad, especialmente por los problemas recurrentes que presentaban los generadores actuales.

Esto era una necesidad. Se habló con el intendente, siempre se llevaba el reclamo y, a través de la gobernación de Claudio Vidal, hubo una respuesta”, señaló.

Asimismo, recordó que los motores actualmente en funcionamiento llevan más de una década en servicio y que eso generó complicaciones constantes.

“Esos motores se mudaron desde la planta hace 16 o 17 años y hace todo ese tiempo que están generando acá. Siempre tuvimos fallas. Incluso cuando hubo una rotura del conducto estuvimos sin luz y hubo problemas con el alumbrado público”, recordó.

Mayor capacidad y respaldo ante emergencias

En ese contexto, valoró especialmente que finalmente se haya concretado la llegada de nuevos equipos. “La verdad que la gente de San Julián, está contenta porque se ve que son motores nuevos. Nosotros veníamos siempre reparando equipos usados”, afirmó.

Respecto de la capacidad operativa, Ruthenford aseguró que los nuevos generadores permitirán cubrir con mayor holgura la demanda actual y también responder ante futuros incrementos del consumo.

“Vamos a estar muy bien con la demanda. Los motores que teníamos eran de 950 o 975 y podíamos generar alrededor de 350. Estos motores son de 1 mega 400 y vamos a andar en 1 mega 100 de operación”, detalló.

Además, remarcó una ventaja importante del nuevo esquema operativo. “De esos seis motores, siempre vamos a tener uno como backup. Va a quedar parado, a disposición para cualquier emergencia”, explicó.

Nuevas obras de infraestructura

En paralelo, el gerente distrital adelantó que Puerto San Julián también proyecta avanzar en nuevas obras de infraestructura eléctrica.

“Tenemos pendiente la línea de transmisión. Más allá de la generación, tenemos que cerrar esa parte. Tenemos celdas sobre avenida Piedrabuena y hay que hacer toda la línea de transmisión. Los materiales están; ahora resta poder ejecutar la obra”, indicó.

“Yo creo que si no es este año, va a ser muy pronto. Es cuestión de hablarlo y cerrarlo porque los materiales ya están”, agregó.

Cómo será el cronograma de cortes programados

En relación con los cortes programados, Denford explicó que se diseñó un cronograma específico para reducir las molestias a vecinos, comercios e instituciones.

El cronograma de interrupciones programadas incluye los días 24, 27 y 30 de junio; y 3, 6, 9, 11, 16, 21, 25, 27 y 28 de julio.

Al respecto, el gerente mencionó que se diagramó de esta manera “ para no molestar al usuario, a las escuelas y a los comercios. Los cortes van a ser de 6 a 8 de la mañana y en total son 12 jornadas”, detalló.

“No son interrumpidos. Son cada dos o tres días”, precisó.

Por otra parte, indicó que desde Servicios Públicos ya se trabaja en la comunicación preventiva con sectores sensibles de la actividad local.

“Se avisó a las escuelas, a panaderías y a otros comercios que trabajan temprano. Como es un pueblo, uno también va avisando directamente a conocidos y comerciantes para que puedan organizarse”, comentó.

Asimismo, aclaró que la duración de los cortes podría ser incluso menor a la anunciada. “No digo que necesariamente sean las dos horas completas. Siempre dejamos ese margen por cualquier problema que pueda surgir”, cerró.