El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó este martes el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país. La cartera precisó que, tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026.

Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo.

Las vacaciones de invierno 2025 en Santa Cruz serán del 13 al 24 de julio. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Cabe recordar que, como informara en su momento La Opinión Austral, en el caso de Santa Cruz, en la Sesión N.º 804, el Consejo Provincial de Educación aprobó de manera unánime el Calendario Escolar 2026, que servirá como guía para la organización pedagógica y administrativa de todas las instituciones educativas de Santa Cruz.

Las clases en Santa Cruz comenzarán el miércoles 25 de febrero de 2026, tanto en escuelas primarias como secundarias de la provincia. Los docentes deberán volver a las escuelas el 9 de febrero, mientras que los equipo de gestión deberán hacerlo el 5 de febrero.

Esta fecha marca el inicio formal de las actividades educativas, y permitirá a los equipos directivos y docentes organizar el trabajo pedagógico con antelación. Las vacaciones de invierno 2025 en Santa Cruz serán del 13 al 24 de julio. Y las clases terminarán el 18 de diciembre.

Inicios desparejos

Según informó La Nación, las últimas dos provincias que faltaban, Buenos Aires y Catamarca, definieron cómo será su calendario escolar de 2026 la última semana de diciembre, a poco más de dos meses de que inicien las clases. En el caso de la provincia a cargo de Axel Kicillof, el 23 de diciembre, oficializó el comienzo de clases para el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, con un receso invernal del 20 al 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre. En el caso de Catamarca, el inicio también será el lunes 2, pero el receso invernal quedó fijado entre el 13 y el 24 de julio.

Son 15 las provincias en las que las clases empiezan el 2 de marzo: Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja.

Las clases en Santa Cruz terminarán el 18 de diciembre. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Pero antes arrancarán en otras. La primera será Santiago del Estero, el 18 de febrero. San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero, mientras que al día siguiente comienza Tierra del Fuego. El cronograma lo completan Neuquén, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, donde las clases empezarán el 25 del mismo mes.

San Juan, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza serán las 6 provincias que tendrán el receso invernal del 6 al 17 de julio. Luego, son 14 jurisdicciones las que dispusieron que las vacaciones de invierno sean del 13 al 24 de julio: Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja. Por último, Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero oficializaron la pausa invernal en las últimas dos semanas de julio, del 20 al 31.

Provincia por provincia

Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Córdoba: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.