La comunidad educativa del Jardín Granja “La Taperita” atraviesa horas de preocupación tras la inesperada desaparición de uno de sus animales más emblemáticos. Se trata de un pavo real azul que se escapó este jueves y es intensamente buscado en la zona.

El animal se escapó “cuando le estaban agua a los patos y comida a las gallinas, lo teníamos en su lugarcito porque él vuela”, explicaron desde la institución.

El establecimiento, ubicado en la intersección de Don Bosco y Chile, en la ciudad de Río Gallegos, difundió un comunicado oficial solicitando la colaboración de vecinos y vecinas para dar con el paradero del ave.

Comunicado del Jardín La Taperita

Desde la dirección del Jardín Granja La Taperita informaron:

“Estimados vecinos y comunidad en general: Desde el Jardín La Taperita, queremos informarles que el día de hoy se ha escapado nuestro pavo real azul.

Solicitamos de su valiosa ayuda para localizarlo. Si alguien llega a verlo o tiene alguna información sobre su paradero, por favor den aviso de inmediato a los responsables del jardín.

Agradecemos mucho su colaboración y difusión para que pueda regresar pronto a casa”.

Para brindar información, solicitaron comunicarse al teléfono 2966-274009.

Un animal emblemático para la comunidad educativa

El pavo real azul forma parte de los animales que integran el espacio pedagógico del jardín, donde niños y niñas tienen contacto con la naturaleza y aprenden sobre el cuidado y respeto por los seres vivos.

El ave, reconocida por su vistoso plumaje iridiscente en tonos azules y verdes, podría encontrarse desorientada tras haber salido del predio. Por este motivo, se solicita no intentar atraparla por cuenta propia, sino dar aviso inmediato a las autoridades del establecimiento.