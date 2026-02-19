Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La capital de Santa Cruz amaneció este jueves sin servicio de transporte urbano en el marco del paro general convocado a nivel nacional contra la Reforma laboral. Aunque la empresa CityBus no emitió un comunicado oficial de adhesión, no circularon colectivos en la ciudad, generando complicaciones para cientos de vecinos.

La medida de fuerza no solo impactó en el transporte público local, sino también en el ámbito aéreo y en los principales accesos a la ciudad, donde se registraron protestas y cortes de ruta.

Pese a que hasta ayer trabajadores de la empresa habían señalado que el servicio funcionaría con normalidad, este jueves no hubo unidades de CityBus circulando por las calles de Río Gallegos.

El paro general fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional y cuenta con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los choferes de colectivos en todo el país.

La UTA, conducida por Roberto Fernández, había confirmado su participación en la huelga “en defensa de los derechos laborales” y en reclamo por la caída del salario real y la pérdida del poder adquisitivo.

Vuelos cancelados y reprogramados

El impacto del paro también se sintió en el transporte aéreo. Más de una decena de vuelos de Aerolíneas Argentinas con salidas o destinos en Río Gallegos y El Calafate fueron cancelados y reprogramados para los próximos días.

Las cancelaciones afectaron conexiones desde y hacia Ushuaia, Buenos Aires y Córdoba, generando demoras y reacomodamientos para pasajeros que tenían previsto viajar durante la jornada.

Corte en Ruta 3 y movilización en el centro

Trabajadores de ATE, CTA Autónoma y el Frente Sindical cortan la Ruta 3 a la altura de Chimen Aike en rechazo a la reforma laboral.

En paralelo, manifestantes del Frente Sindical Santacruceño mantienen un corte sobre la Ruta Nacional 3, en los accesos a la ciudad a la altura de Chimen Aike y Güer Aike, complicando el ingreso y egreso vehicular.

Desde las 12 del mediodía, los gremios de trabajadores se concentraron en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, desde donde se movilizaron en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de la apertura de paritarias para los distintos sectores.

La protesta forma parte de una jornada nacional de medidas de fuerza que incluyó movilizaciones en distintos puntos del país.

La Unión Tranviarios Automotor había confirmado oficialmente su adhesión al paro convocado por la Confederación General del Trabajo, lo que implicaba la paralización del transporte de corta, media y larga distancia en gran parte del país.

En Santa Cruz, el impacto fue dispar según la localidad. Mientras en Río Gallegos no hubo colectivos durante la jornada, en 28 de Noviembre y Río Turbio el servicio se mantuvo con normalidad. En Caleta Olivia, en cambio, la empresa local informó la suspensión total del servicio por la adhesión del personal a la medida nacional.