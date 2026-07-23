Después de una madrugada con -20° de sensación térmica en Río Gallegos, La Opinión Austral quiso conocer cómo enfrentan las bajas temperaturas los vecinos de la capital santacruceña.
“Ha sido difícil, muy difícil. Todos estos días, desde que empezó, no sólo a hacer frío, sino ya cuando se largó a nevar. El barrio de por sí tiene poco caudal de gas, entonces empieza a tener problemas. De hecho, el año pasado se cortó el gas una noche”, contó Ramón “El porteño” Martín a La Opinión Austral.
Sin gas
Para el vecino del barrio Marina la interrupción del servicio no llega a ser una posibilidad ya que por no tener empleo no pudo pagarlo entonces, hace un mes y medio, le retiraron el medidor.
“Todavía no consigo trabajo para poder pagar, por lo menos el gas”, lamentó al tiempo que agregó que no es sólo calefaccionarse, sino también la imposibilidad de cocinar o de tomar una taza de té caliente.
Martín armó dos braseros, uno con un lavarropas viejo y otro con un secarropas. “Inicio el fuego con el más grande y todas las brasas, las pasó al más pequeño. Es más sencillo para pasarlos a las habitaciones, sino corro peligro de que el grande queme algo, ya me ocurrió que pasé por la puerta y quemé un térmico”.
“Estoy buscando en los basureros de las verdulerías, de las panaderías e incluso de las carnicerías”.
RAMÓN MARTÍN, VECINO DE RÍO GALLEGOS
Para lograr dormir, explicó que luego de colocar el brasero pequeño “uno entra en sueño y después, entras en modo ¿qué me importa? Me tapo y sigo viviendo”.
Ante el desempleo que arrastra desde hace un año, reconoció: “Es difícil decirlo y como ser humano, denigra contar esto, estoy buscando en los basureros de las verdulerías, de las panaderías e incluso de las carnicerías para ver si se tira algo, y a veces tiran algo, a veces no. A veces llego yo y detrás mío, llega una señora con dos chicos buscando en el mismo lugar y los dejo a ellos que lo hagan”.
“Trato de sobrevivir. Hago lo que puedo y espero que esto mejore, pero parece ser que es algo que va para largo”, comentó al momento que mencionó el despido de decenas de empleados que este miércoles despidieron de Carrefour Market en la capital santacruceña.
“Así que imagino que cada vez que yo vaya a un basurero puede haber alguna de esas personas buscando detrás mío”, reflexionó.
Tampoco olvidó a los policías que acampan afuera de Casa de Gobierno. “Yo la estoy pasando mal, pero los muchachos que están enfrente a Casa de Gobierno la están pasando peor. Cuando la camioneta andaba, les llevé para comer algo de leña, no tenía para comer en ese momento, y lo último que tenía se lo dejé a ellos. Me parece que ellos están haciendo una acción más loable que la mía de tratar de sobrevivir“, manifestó.
Ramón vive solo, lo cual le resulta una ventaja porque puede sobrevivir “con lo que encuentre”. “Hace mucho tiempo atrás, hace más de 10 años, cacé patos para comer. Después no quise molestar más a esos animales, ahora estoy pensando de vuelta en ir”, dijo riendo, intentando ponerle un poco de humor a la dolorosa situación.
“Tenemos que tratar de ayudarnos entre todos, si se puede y seguir tratando de ayudarnos entre todos y si no se puede, también, con más razón todavía”, afirmó.
Consultado sobre si hay algún número de contacto al que los vecinos que lo deseen se puedan comunicar, insistió: “Creo que hay gente que lo necesita más que yo. Los muchachos que están frente a la Casa de Gobierno están haciendo algo muy valiente, yo no puedo ir, tengo una responsabilidad acá, me quisieron entrar a robar dos veces y más de tres veces a usurpar la única vivienda que tengo, es lo único que tengo“.
“Lo único que pedí en algún momento era que si alguien pasaba con elementos como lavarropas, secarropas, ventiladores, cocina, heladeras, sobre todo, que las puedan dejar acá, ya que no necesitan ir hasta el basural y con eso, me solvento. La dirección es Prefectura Naval de Argentina 1043, esquina ARA General Belgrano“, completó.
“Me quisieron entrar a robar dos veces y más de tres veces a usurpar la única vivienda que tengo”.
RAMÓN MARTÍN, VECINO DE RÍO GALLEGOS
Finalizando, manifestó: “Es un invierno crudo. Hace tiempo que no se veía una cosa así. Del año pasado para atrás, los últimos inviernos, los pasé en Las Heras donde trabajaba como petrolero, hasta que me despidieron y allá se veía crudo, pero esto nunca se vio acá… 20 grados bajo cero noche, para mí hacía mucho más”.
“No quiero ser maleducado con esto que voy a decir. Si tuviéramos el mismo entusiasmo para salir adelante como pueblo, el mismo entusiasmo que tuvimos viendo el Mundial, que no vi porque lamentablemente no me dio de comer, no me dio para pagar la luz, ni el gas, creo que saldríamos adelante, pero tiene que ser entre todos. Es malo que cada uno sea individualista y esté buscando por sí mismo, es una faceta humana, pero si todos ayudamos a salir adelante y salir de esta situación, creo que seríamos muchos mejores seres humanos y mejor pueblo. Ojalá que cambie para todos y para bien, es mi deseo como argentino, soy de Buenos Aires, de un pueblito muy chiquito llamado Ramallo, pero desde que llegué a Santa Cruz, me siento en Santa Cruz, sin dudas“, concluyó.
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