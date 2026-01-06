Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde de este martes en el barrio Madres a la Lucha de Río Gallegos fue un reflejo de la magia que generan la solidaridad y el compromiso comunitario. En un evento especialmente organizado para el Día de Reyes, decenas de familias, niñas y niños se reunieron para disfrutar de una jornada que combinó juegos, merienda y la entrega de más de 150 juguetes recolectados por la organización local Manitos Verdes.

Para el espacio solidario Manitos Verdes, el evento superó las expectativas iniciales de la organización, que había replanteado sus metas luego de no poder concretar la entrega de regalos durante las celebraciones de Navidad. “Ya tenemos más de 150 juguetes. El equipo de Manitos está poniendo en condiciones los regalitos, peluches y muñecas para poder entregarlos”, contó Verónica Condori, referente del grupo, en la previa a Radio LU12 AM680.

Lo que comenzó como una iniciativa de barrio se transformó en una verdadera celebración comunitaria. Desde las 17 horas, en la sede de Manitos Verdes, se vivió una tarde con juegos recreativos, una merienda especial con chocolatada y tortas fritas, y actividades pensadas para los más chicos, que incluyeron la llegada de los Reyes Magos. La propuesta no solo tuvo como objetivo la entrega de juguetes, sino también generar un espacio de encuentro entre familias, vecinos y voluntarios, fortaleciendo el tejido social en un sector de la ciudad donde la solidaridad cumple un rol clave.

FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

La importancia de esta jornada va más allá del gesto simbólico. En un contexto nacional en el que el consumo atraviesa fuertes restricciones y muchas familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, este tipo de iniciativas cobran un valor social aún mayor. El acceso a un regalo en una fecha tradicional como el Día de Reyes significa mucho para los niños.

En ese sentido, Condori remarcó la creciente demanda social que se percibe en el territorio. “Se nota mucho la necesidad de los vecinos y cada vez son más. A veces no preguntamos mucho, solamente ayudamos al que se acerca y nos plantea sus necesidades”, señaló. Según detalló, al evento se acercaron familias no solo del barrio Madres a la Lucha, sino también de otros sectores como Marina, Juan Pablo II y Belgrano, lo que da cuenta del alcance que ha logrado la iniciativa.