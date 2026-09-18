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Un nuevo corte de energía eléctrica sorprendió durante la mañana de este viernes a vecinos de distintos sectores de Río Gallegos. La interrupción del suministro comenzó alrededor de las 9:30 y provocó reportes desde diferentes puntos de la capital de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral en comunicación con Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), el inconveniente se produjo en el Centro Distribuidor 3 y en dos salidas del Centro Distribuidor 1, instalaciones desde las que se distribuye el suministro hacia distintos sectores de la ciudad.

La situación tuvo características cambiantes durante la mañana. Mientras en algunos puntos la electricidad comenzó a restablecerse, otros permanecieron sin servicio y también se registraron casos en los que el suministro regresó durante algunos minutos para volver a interrumpirse.

Qué sectores de Río Gallegos fueron afectados

Entre las zonas alcanzadas se encuentran el centro de Río Gallegos, el sector comprendido por Perito Moreno y Mendoza y los barrios Belgrano y Marina, además de otros puntos de la ciudad que fueron reportados por vecinos.

Los mensajes recibidos por La Opinión Austral permitieron identificar también interrupciones en Barrio Jardín, Barrio Güemes, Aires Argentinos, Barrio 2 de Abril y Barrio Gaucho Rivero, entre otros sectores.

La distribución del corte no fue uniforme. En algunos lugares la energía ya había regresado, mientras que en otros continuaba interrumpida. También hubo vecinos que señalaron que el servicio volvió y se cortó nuevamente poco después.

Vecinos reportaron cortes y restituciones intermitentes

La audiencia de La Opinión Austral comenzó a comunicar desde distintos barrios cómo evolucionaba la situación.

Desde el Barrio Belgrano, Yanina Andrade señaló: “Dos veces ya barrio Belgrano”. En el mismo sector, Alicia Rojas informó: “Belgrano sin luz”, mientras que Lizbeth Martínez indicó posteriormente: “No volvió Barrio Belgrano”.

También hubo reportes desde el Barrio Marina. Julia Hilbert comunicó: “Barrio marina no hay luz”.

En Barrio Jardín, Marcelo Gomez señaló: “Barrio Jardín..no hay luz”, mientras que Vivar Graciela Elizabeth precisó: “Barrio Jardín (alpinas de la Ria) sin lozzzzz”.

La interrupción también alcanzó otros sectores. Angie Cone Fueyo informó que el Barrio Güemes se encontraba sin suministro, mientras que Raquel Vega señaló: “Barrio ayres Argentino sin luz”.

Por su parte, Chiquita Bordón comunicó: “En el Barrio 2 de Abril también SIN LUZ!!”.

El servicio volvió en algunos sectores y volvió a interrumpirse

Uno de los aspectos que marcaron la mañana fue la inestabilidad del suministro. En distintos puntos, la energía regresó por algunos minutos antes de volver a cortarse.

Marijo Pepa Centini describió esa situación de manera concreta: “Volvió y se cortó de nuevo”.

También hubo reportes que daban cuenta de restituciones parciales. Gloria Cristina Fernandez escribió: “240vvrecien volvio” y, posteriormente, volvió a señalar la interrupción en ese sector.

Los mensajes de los vecinos permitieron advertir que el comportamiento del servicio no era igual en toda la ciudad, con sectores donde se había producido la restitución y otros que continuaban esperando el regreso de la energía.

Qué informó SPSE sobre el corte de luz

En comunicación con La Opinión Austral, Servicios Públicos Sociedad del Estado indicó que el inconveniente se produjo en el Centro Distribuidor 3 y en dos salidas del Centro Distribuidor 1.

De acuerdo con esa información, la afectación alcanzó distintos puntos abastecidos por esas instalaciones, entre ellos la zona céntrica, el sector de Perito Moreno y Mendoza y barrios como Belgrano y Marina.

La información aportada por la empresa permite precisar el origen operativo de la interrupción, mientras que los reportes de los vecinos mostraron la extensión que tuvo el episodio en distintos sectores de Río Gallegos.

Durante las primeras horas del inconveniente no se había informado un horario único para la normalización total del suministro, debido a que la restitución se produjo de manera progresiva y con diferencias entre los sectores afectados.