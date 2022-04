Su pitbull escapó, atacó ferozmente a otro perro y vecinos tuvieron que "domarlo" con una soga

El hecho sucedió en el barrio 400 Departamentos de Río Gallegos, cuando un perro de raza pitbull se escapó de la vivienda familiar y atacó ferozmente a otro que estaba en inmediaciones de un supermercado local.

En el momento del hecho, vecinos que circulaban por la zona advirtieron la situación e intentaron rescatar al perro que estaba siendo atacado ya que su vida corría fuerte peligro.

Vecinos utilizaron una soga para tranquilizar al pitbull.

Ángel es un kiosquero de la zona que presenció lo sucedido y contó al móvil de LU12 AM680 que se trata de una problemática constante en el barrio.

"Todo el tiempo hay gente que tiene problemas con los perros, esto fue una pelea donde un pitbull no lo podía soltar al que estaba atacando así que se llenó de personas que intentaban separarlos", detalló.

Contó que "no había forma de soltarlos, es un perro que los vecinos han visto varias veces y se les ocurrió ponerle una soga para asfixiar al pitbull, esa fue la única forma de poder soltarlo".

Acto seguido, personal del supermercado ató al perro con esa misma soga a una reja de la zona para que no escape y que Bienestar Animal pueda llevárselo.

El otro perro quedó visiblemente lastimado por el pitbull.

Alejandro Cheuqueman, a cargo del área municipal, dialogó con La Opinión Austral al respecto. Se trata de un problema que, lamentablemente, es común en la ciudad. Contó que los dueños del pitbull fueron a retirar al can. "Lo vinieron a buscar y se lo llevaron con infracción y con un turno de castración a realizar la semana que viene", detalló.

Sostuvo que "el perro tenía dueños, se les escapó y lamentablemente se lo tienen que llevar con una infracción por más molestia que ocasione, en estos casos de razas consideradas peligrosas se van con todas las multas", indicó.

El valor de la infracción ahora dependerá del Juzgado interviniente y del descargo que realicen o no los dueños. Sobre el accionar en casos de razas consideradas "peligrosas", el titular de Bienestar Animal indicó que "el protocolo de trabajo en situaciones de canes agresivos se maneja con tenencia responsable, tienen que tener seguro, circular con bozal y correa y las medidas de seguridad correspondientes al tener mascotas de ese tamaño y más aun si se consideran peligrosas", detalló.

Luchando contra el pitbull para que se calmara y dejara de atacar.

En el momento del hecho, intervino el titular de Bienestar Animal quien dijo que dialogó con los dueños y que instó a patentar al can y a solicitarle que castre a la mascota.

"No se puede obligar, porque es un derecho hacerlo o no, pero se insta a no reproducirlo y se lo llevó con el compromiso de castrarlo", describió.

Mencionó que las multas sirven para "tomar conciencia" y e indicó que este tipo de casos son de un grado "muy fuerte de irresponsabilidad" por parte de dueños de razas usualmente consideradas agresivas