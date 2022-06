Sube la tensión frente a las puertas de Camuzzi Gas del Sur por la falta de atención al público

Los clientes todavía no tienen la posibilidad de realizar por ventanilla las gestiones que no pueden resolver por teléfono o de manera virtual. "Llamas a los teléfonos y no te atienden", contó un usuario al móvil de LU12 AM680, frente a las oficinas de Camuzzi Gas del Sur ubicadas en Pellegrini 241, entre Sarmiento y 9 de Julio de Río Gallegos.

“El personal está adentro, pero ponen a una pobre oficial policía para atender a la gente”, explicó uno de los impulsores de la convocatoria en las redes sociales.

“¡Las oficinas tendrían que estar abiertas! El lunes me sacaron el medidor, llamé, según sus registros debía boleta de los meses 10 y 11 año 2019. ¡Boletas que abono por tarjeta Naranja, la cual estoy al día! La recepcionista de Camuzzi me dice que envíe el resumen del mes 10 y 11 del 2019, ¡si están pagadas! ¡¡No devuelven el importe, se acreditan a futuras facturas!!”, contó una usuaria.

“A los únicos que veo trabajar es a los que sacan los medidores de las casas. Te comento mi caso: vivo en un departamento y por que uno no pago, dejaron sin el servicio a todo el edificio”, comentó otra vecina.

El pedido para reestablecer la atención personalizada a los usuarios de la ciudad capital de Santa Cruz llegó el año pasado al Concejo Deliberante de Río Gallegos, el cual aprobó un proyecto para solicitar la apertura de las ventanillas. Sin embargo, no ha habido modificaciones.

“Hubo muchas quejas recibidas que se fueron incrementando a medida que las bajas temperaturas se hicieron sentir en Río Gallegos. Se trata de un servicio esencial para esta región del país”, dijeron los ediles a La Opinión Austral.

El problema con Camuzzi por falta de atención presencial no es nuevo. La posibilidad de solucionar los problemas para regularizar el servicio de manera virtual no ha sido posible para muchos de los clientes.En febrero de este año, un grupo de vecinos reclamó en las puertas de la empresa y denunció malos tratos en la atención telefónica. En este sentido, los usuarios aseguran que la empresa “se olvida de los adultos mayores”.

'Cualquier usuario que requiera gestionar un trámite de manera física puede hacerlo solicitando un turno de forma previa', aseguraron desde la empresa

Por turnos

Al respecto, La Opinión Austral consultó a Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi, quien señaló: “Las oficinas han abierto paulatinamente tras las aprobación de los respectivos protocolos por parte de los distintos ministerios de Salud provinciales, pues esa ha sido la metodología instrumentada por el ENARGAS para la reapertura. En el caso de Santa Cruz, está aprobación fue notificada en forma fehaciente a Camuzzi en marzo de 2022”.

En este sentido, aseveró que “la compañía no ha dejado de atender de manera presencial. En la provincia de Santa Cruz, como así también en cualquier otra provincia en la que brindamos servicio, cualquier usuario que requiera gestionar un trámite de manera física puede hacerlo solicitando un turno de forma previa, tanto a través de la página web de la compañía como también mediante el call center 0810-555-3698, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00”.

Aclaró que lo que no se está brindando es la atención al público por demanda.

Por último, Espinosa expuso que esta metodología se debe “al alto nivel de adopción que han hecho los propios usuarios de las distintas herramientas remotas de gestión del suministro, que hoy se traducen, en el caso de Rio Gallegos, en más del 80% de los usuarios utilizando la Oficina Virtual y otras herramientas de gestión”