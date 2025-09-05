Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Amir nació prematuro y desde el primer día lucha por su vida. Sus papás, Tisiana y Mario, apelan al acompañamiento solidario de la comunidad para poder afrontar los gastos de estadía en Buenos Aires, donde el pequeño recibirá tratamiento especializado.

La historia de Amir conmueve a Río Gallegos. Con apenas poco más de un mes de vida, este bebé nació prematuro el pasado 17 de julio, a los siete meses de gestación, en el Hospital Regional.

Nació a través de una cesárea de urgencia, luego de que los médicos detectaran una obstrucción en el intestino delgado que impedía su desarrollo normal en el vientre de su mamá,.

Desde ese día, Amir permanece en el área de Neonatología, alimentándose por sonda, según contó su propia madre este jueves, en un posteo que se viralizó rápidamente.

Detalló que con el correr de los días, su estado de salud se complicó aún más cuando los especialistas le diagnosticaron una cardiopatía congénita, lo que llevó a que se solicitara su inmediata derivación a Buenos Aires, donde podrá recibir la atención especializada que necesita.

Este viernes por la mañana, una comitiva de Salud trasladó a sus padres y al pequeño Amir hacia El Calafate, desde donde partió un avión sanitario con destino a Buenos Aires, para que el bebé sea internado y reciba atención en un centro especializado.

Frente a este escenario, sus jóvenes papás, Tisiana Andrade y Mario Melian, iniciaron una campaña solidaria para pedir ayuda a la comunidad:

“Somos papás primerizos y no contamos con recursos. Estamos organizando una rifa y apelamos al apoyo de emprendedores y vecinos que puedan darnos una mano, ya sea con premios o con lo que esté a su alcance. Nuestra estadía en Buenos Aires será larga y tenemos que solventar gastos de comida y alojamiento. Todo lo que puedan aportar será de gran ayuda y estamos agradecidos de corazón”, expresaron en un posteo difundido en redes sociales.

La familia habilitó un alias y un número de contacto para quienes puedan colaborar:

Teléfono de contacto: 2966 344496

Alias: todos.por.amir.2025

CVU: 1430001713021475860014 (a nombre de María Rosa Coney)

No obstante, según pudo conocer La Opinión Austral por allegados a la familia, los padres habilitaron otra cuenta para recibir donaciones en caso de que la primera presentara inconvenientes: 0000013000032318685738. CBU: PREX

El pedido de Tisiana y Mario busca acompañamiento y empatía de parte de la sociedad riogalleguense, con la esperanza de poder estar junto a su bebé en este difícil camino.