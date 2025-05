Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una cadena de solidaridad se tejió en Río Gallegos alrededor de la historia de Noah Mateo González, el pequeño de 4 años que fue derivado de urgencia a Buenos Aires sin diagnóstico confirmado y tras pasar días internado en estado delicado. Mientras su familia enfrenta incertidumbre médica, más de 50 emprendedores, marcas y comercios locales se unieron para colaborar en una rifa solidaria que busca recaudar fondos.

La iniciativa, bautizada como “Todos por Noah”, comenzó a tomar fuerza en redes sociales este fin de semana, luego de que se confirmara la derivación del niño a un hospital en Buenos Aires. Evelyn Peralta, su mamá, acompañó a Noah en el viaje, mientras su papá, Alan González, ya se encontraba en Buenos Aires buscando trabajo. En un principio la familia hizo un llamado urgente para cubrir los gastos por si la obra social OSPE no los cubría, algo que finalmente fue resuelto.

Más de 50 premios para ayudar a Noah

Gracias al compromiso de vecinos y emprendedores locales, la rifa cuenta con una extensa lista de premios, entre los que se destacan gift cards de hasta $100.000, un proyector LED Ultra HD, auriculares, electrodomésticos, ropa, cosméticos, tortas, vouchers de estética, accesorios y hasta una camiseta oficial de la Selección Argentina.

La rifa solidaria tiene un valor de $5.000 por número y los fondos serán destinados íntegramente a la familia de Noah. El alias habilitado para participar es todos.pornoah a nombre de Evelyn Ayelen Peralta, y una vez realizada la transferencia, los interesados deben enviar el comprobante con nombre y DNI al WhatsApp 2966-716910 para recibir su número.

Un cuadro que empeoró sin diagnóstico

La historia de Noah comenzó con un sarpullido que inicialmente fue diagnosticado como varicela. Sin embargo, su cuadro se agravó rápidamente: hinchazón corporal, pérdida de peso, deshidratación y fiebre persistente. “Nos dijeron varicela, luego Kawasaki y después otras cosas, pero hasta ahora no hay un diagnóstico claro”. El viernes, en Río Gallegos, lo intervinieron para colocarle una vía central al corazón por la que recibió alimentación y medicación, explicó Alan González, su papá, en diálogo con La Opinión Austral.

El pequeño, que asiste al Jardín N°1 de Río Gallegos y vive junto a su mamá y su hermanito Eithan, fue derivado el domingo 11 de mayo.

La comunidad que no afloja

Más allá de la desesperación que vive la familia, el caso de Noah generó un fuerte impacto en la comunidad de Río Gallegos. Sus compañeros de jardín, vecinos, trabajadores del comercio donde trabaja su mamá y decenas de personas se movilizaron para colaborar.

Evelyn remarcó que, si bien las donaciones espontáneas fueron importantes al inicio, ahora toda la ayuda se canaliza exclusivamente a través de la venta de números para la rifa solidaria. “Lo urgente ya está cubierto”, dijo.

Cómo colaborar con Noah

Valor por número : $5.000

: $5.000 Alias : todos.pornoah

: todos.pornoah CVU : 0000003100034984220130

: 0000003100034984220130 Titular : Evelyn Ayelen Peralta

: Evelyn Ayelen Peralta WhatsApp para enviar comprobante: 2966-716910

La familia agradeció profundamente a toda la comunidad de Santa Cruz y pidió seguir compartiendo la información. La rifa se sorteará en los próximos días.

Los premios de la rifa en solidaridad con Noah

