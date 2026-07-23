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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz interviene activamente en la situación que afecta a los trabajadores de Carrefour tras el cierre de la sucursal Market de Río Gallegos, con el objetivo de acompañar las gestiones que permitan preservar las fuentes laborales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la cartera laboral, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, mantiene un contacto permanente con el Sindicato de Empleados de Comercio y realiza un seguimiento de las negociaciones entre el gremio y la empresa, priorizando las instancias de diálogo para alcanzar una solución que resguarde los derechos de los trabajadores.

El organismo provincial informó que continúa monitoreando la evolución del conflicto y acompaña el proceso de negociación que actualmente llevan adelante las partes.

En ese marco, desde la Secretaría de Estado de Trabajo señalaron que, de ser necesario y en función del desarrollo de las conversaciones, la autoridad laboral podrá recurrir a las herramientas previstas por la legislación vigente, entre ellas la convocatoria a una conciliación obligatoria.

El cartel en el local donde funcionaba el supermercado Carrefour en el centro de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“La prioridad del Ministerio es acompañar todas las instancias que favorezcan una solución consensuada y proteger las fuentes de trabajo. Estamos siguiendo la situación de manera permanente y manteniendo comunicación con los representantes de los trabajadores”, indicaron desde el área.

El sindicato confirmó que no podrán conservarse todos los empleos

La intervención del Ministerio se produce luego de que el Sindicato de Empleados de Comercio confirmara este jueves que el cierre definitivo de Carrefour Market dejó a 30 trabajadores directamente afectados y que no será posible sostener la totalidad de los puestos.

En declaraciones a LU12 AM680, el secretario general del gremio, Claudio Silva, explicó que ya comenzaron las negociaciones con representantes de la empresa llegados desde Buenos Aires para intentar reubicar a parte del personal en otras sucursales de la cadena.

“Estamos planteando a ver si podemos, no te voy a decir que van a ser todos, pero por lo menos una parte de los trabajadores que están ahí no pierdan la posibilidad de seguir trabajando. Estamos hablando con la empresa”, afirmó el dirigente.

El estacionamiento, completamente desierto tras el cierre definitivo de Carrefour Market. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Silva reconoció que las gestiones avanzan, aunque advirtió que la reubicación no alcanzará para la totalidad de los empleados. “Lo importante en la vida es tener el trabajo”, remarcó, al sostener que la prioridad del sindicato es preservar las fuentes laborales antes que discutir las indemnizaciones.

Según explicó el dirigente, la empresa justificó el cierre por la falta de rentabilidad del formato Market y porque se encuentra llevando adelante una reestructuración nacional que contempla el cierre de este tipo de sucursales. También mencionó que el elevado costo del alquiler del inmueble fue otro de los factores que complicó la continuidad del local.

La situación en Río Gallegos se enmarca en el proceso de reorganización que Carrefour desarrolla en distintas provincias del país, donde durante las últimas semanas se registraron cierres de sucursales en jurisdicciones como Mendoza y Buenos Aires.

Mientras avanzan las negociaciones entre la empresa y el Sindicato de Empleados de Comercio, la cartera laboral mantiene abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas para favorecer una solución consensuada que permita reducir el impacto del cierre sobre las familias afectadas.