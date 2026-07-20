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Santa Cruz volvió a concentrar este lunes algunas de las temperaturas más bajas del país. De acuerdo con el ranking oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) correspondiente a las 10:00, tres de las cinco ciudades más frías de Argentina pertenecen a la provincia.
El listado fue encabezado por Perito Moreno, que registró una temperatura de -8,7°C y una sensación térmica de -11,8°C. En el tercer lugar apareció Río Gallegos, con -8,3°C y una sensación térmica de -15,8°C, mientras que El Calafate ocupó el quinto puesto con -7°C.
Entre las ciudades santacruceñas se ubicó Río Grande, en Tierra del Fuego, con -8,4°C, y Esquel, en Chubut, con -7,2°C.
El ranking de las ciudades más frías del país
Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las cinco localidades con las temperaturas más bajas registradas a las 10:00 fueron:
- Perito Moreno (Santa Cruz): -8,7°C | Sensación térmica: -11,8°C.
- Río Grande (Tierra del Fuego): -8,4°C | Sensación térmica: -13,7°C.
- Río Gallegos (Santa Cruz): -8,3°C | Sensación térmica: -15,8°C.
- Esquel (Chubut): -7,2°C.
- El Calafate (Santa Cruz): -7°C | Sensación térmica: -10,7°C.
De esta manera, Santa Cruz concentró tres de los cinco primeros lugares del ranking nacional, elaborado con los registros de las estaciones meteorológicas oficiales.
Río Gallegos tuvo una sensación térmica de -15,8°C
Los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional muestran que, a las 10:00, la capital provincial registró:
- Temperatura: -8,3°C.
- Sensación térmica: -15,8°C.
- Estado del cielo: algo nublado.
- Humedad: 91%.
- Presión atmosférica: 1011,2 hPa.
- Viento del oeste: 21 km/h.
- Visibilidad: 30 kilómetros.
La diferencia entre la temperatura del aire y la sensación térmica estuvo asociada a la presencia del viento, que durante la mañana mantuvo velocidades superiores a los 20 km/h.
Cómo evolucionó la temperatura durante la madrugada
El registro horario del Servicio Meteorológico Nacional muestra que las temperaturas bajo cero se mantuvieron durante toda la madrugada y las primeras horas del lunes.
A las 7:00, Río Gallegos registró la temperatura más baja de la jornada, con -9,4°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta -17,5°C.
Los principales registros fueron los siguientes:
- 07:00: -9,4°C | Sensación térmica: -17,5°C.
- 08:00: -8,8°C | Sensación térmica: -17°C.
- 09:00: -7,8°C | Sensación térmica: -15,8°C.
- 10:00: -8,3°C | Sensación térmica: -15,8°C.
Durante esas horas el cielo pasó de despejado a ligeramente nublado y luego a algo nublado, mientras el viento predominó del oeste con velocidades de entre 21 y 26 km/h.
Nieve durante la madrugada
Los registros oficiales también reflejan que durante la madrugada se produjeron precipitaciones níveas en la capital santacruceña.
A la 1:00 el estado del tiempo fue informado como “nublado con nevada en la hora anterior”, mientras que a las 00:00 y las 23:00 del domingo el reporte indicó “cubierto con nevada débil”.
En esas horas la visibilidad descendió hasta 2 kilómetros en algunos momentos y luego volvió a mejorar con el transcurso de la madrugada.
Otras ciudades del ranking nacional
Después de las cinco localidades con las temperaturas más bajas, el ranking del Servicio Meteorológico Nacional continuó con:
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -4,4°C.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -2,4°C.
- Chapelco (Neuquén): -2°C.
- Trelew (Chubut): -1,6°C.
- Viedma (Río Negro): -0,1°C.
También figuraron ciudades con temperaturas iguales o superiores a 0°C, entre ellas Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Malargüe y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
Santa Cruz volvió a ubicarse entre las provincias con menores temperaturas
Los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional reflejan que Santa Cruz volvió a concentrar una parte importante de las temperaturas más bajas del país durante la mañana del lunes.
Con Perito Moreno en el primer lugar del ranking y Río Gallegos y El Calafate dentro de los cinco primeros puestos, la provincia registró nuevamente valores bajo cero generalizados, mientras la capital santacruceña alcanzó una sensación térmica de -15,8°C, una de las más bajas del país en el relevamiento de las 10:00 horas.
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