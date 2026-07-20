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Santa Cruz volvió a concentrar este lunes algunas de las temperaturas más bajas del país. De acuerdo con el ranking oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) correspondiente a las 10:00, tres de las cinco ciudades más frías de Argentina pertenecen a la provincia.

El listado fue encabezado por Perito Moreno, que registró una temperatura de -8,7°C y una sensación térmica de -11,8°C. En el tercer lugar apareció Río Gallegos, con -8,3°C y una sensación térmica de -15,8°C, mientras que El Calafate ocupó el quinto puesto con -7°C.

La calle Córdoba en la esquina con Alberti fue cortada por la pendiente que complica a los vehículos para subir con el hielo en la calzada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre las ciudades santacruceñas se ubicó Río Grande, en Tierra del Fuego, con -8,4°C, y Esquel, en Chubut, con -7,2°C.

El ranking de las ciudades más frías del país

Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las cinco localidades con las temperaturas más bajas registradas a las 10:00 fueron:

Perito Moreno (Santa Cruz): -8,7°C | Sensación térmica: -11,8°C. Río Grande (Tierra del Fuego): -8,4°C | Sensación térmica: -13,7°C. Río Gallegos (Santa Cruz): -8,3°C | Sensación térmica: -15,8°C. Esquel (Chubut): -7,2°C. El Calafate (Santa Cruz): -7°C | Sensación térmica: -10,7°C.

Las calles cubiertas de nieve en Río Gallegos tras la nevada del 20 de julio 2026. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

De esta manera, Santa Cruz concentró tres de los cinco primeros lugares del ranking nacional, elaborado con los registros de las estaciones meteorológicas oficiales.

Río Gallegos tuvo una sensación térmica de -15,8°C

Los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional muestran que, a las 10:00, la capital provincial registró:

Temperatura: -8,3°C .

. Sensación térmica: -15,8°C .

. Estado del cielo: algo nublado .

. Humedad: 91% .

. Presión atmosférica: 1011,2 hPa .

. Viento del oeste: 21 km/h .

. Visibilidad: 30 kilómetros.

La diferencia entre la temperatura del aire y la sensación térmica estuvo asociada a la presencia del viento, que durante la mañana mantuvo velocidades superiores a los 20 km/h.

Cómo evolucionó la temperatura durante la madrugada

El registro horario del Servicio Meteorológico Nacional muestra que las temperaturas bajo cero se mantuvieron durante toda la madrugada y las primeras horas del lunes.

1 de 15 | Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 15 | Vecinos y comerciantes salieron a despejar las veredas de la nieve que cayó durante la madrugada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 15 | Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 15 | La calle Córdoba en la esquina con Alberti fue cortada por la pendiente que complica a los vehículos para subir con el hielo en la calzada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 15 | Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 15 | 7 de 15 | Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 15 | La costanera de Río Gallegos con nieve en las primeras horas del Día del Amigo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 15 | Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 15 | Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 15 | Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 15 | Vecinos y comerciantes salieron a despejar las veredas de la nieve que cayó durante la madrugada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 15 | Vecinos y comerciantes salieron a despejar las veredas de la nieve que cayó durante la madrugada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 15 | Vecinos y comerciantes salieron a despejar las veredas de la nieve que cayó durante la madrugada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 15 | Vecinos y comerciantes salieron a despejar las veredas de la nieve que cayó durante la madrugada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

A las 7:00, Río Gallegos registró la temperatura más baja de la jornada, con -9,4°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta -17,5°C.

Los principales registros fueron los siguientes:

07:00: -9,4°C | Sensación térmica: -17,5°C.

-9,4°C | Sensación térmica: -17,5°C. 08:00: -8,8°C | Sensación térmica: -17°C.

-8,8°C | Sensación térmica: -17°C. 09:00: -7,8°C | Sensación térmica: -15,8°C.

-7,8°C | Sensación térmica: -15,8°C. 10:00: -8,3°C | Sensación térmica: -15,8°C.

Durante esas horas el cielo pasó de despejado a ligeramente nublado y luego a algo nublado, mientras el viento predominó del oeste con velocidades de entre 21 y 26 km/h.

Nieve durante la madrugada

Los registros oficiales también reflejan que durante la madrugada se produjeron precipitaciones níveas en la capital santacruceña.

A la 1:00 el estado del tiempo fue informado como “nublado con nevada en la hora anterior”, mientras que a las 00:00 y las 23:00 del domingo el reporte indicó “cubierto con nevada débil”.

En esas horas la visibilidad descendió hasta 2 kilómetros en algunos momentos y luego volvió a mejorar con el transcurso de la madrugada.

Otras ciudades del ranking nacional

Después de las cinco localidades con las temperaturas más bajas, el ranking del Servicio Meteorológico Nacional continuó con:

San Carlos de Bariloche (Río Negro): -4,4°C .

. Ushuaia (Tierra del Fuego): -2,4°C .

. Chapelco (Neuquén): -2°C .

. Trelew (Chubut): -1,6°C .

. Viedma (Río Negro): -0,1°C.

También figuraron ciudades con temperaturas iguales o superiores a 0°C, entre ellas Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Malargüe y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Santa Cruz volvió a ubicarse entre las provincias con menores temperaturas

Los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional reflejan que Santa Cruz volvió a concentrar una parte importante de las temperaturas más bajas del país durante la mañana del lunes.

Con Perito Moreno en el primer lugar del ranking y Río Gallegos y El Calafate dentro de los cinco primeros puestos, la provincia registró nuevamente valores bajo cero generalizados, mientras la capital santacruceña alcanzó una sensación térmica de -15,8°C, una de las más bajas del país en el relevamiento de las 10:00 horas.