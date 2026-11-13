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El dispositivo Ocupándonos realizará este sábado 14 de noviembre la cuarta edición de la Caminata Saludable “Tus pasos suman” en Río Gallegos. La iniciativa, impulsada junto al Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, busca promover hábitos saludables, generar conciencia y fortalecer el vínculo con la comunidad.

La concentración será a partir de las 11:30 en la intersección de avenida Gregores y Piloto Lero Rivera, mientras que la caminata comenzará a las 12:00. El recorrido será de aproximadamente dos kilómetros, unas 19 cuadras, y finalizará en Santiago del Estero y Ramón y Cajal.

La jornada tendrá propuestas para todas las edades, con shows artísticos, una banda en vivo, actividades recreativas y espacios de participación. La convocatoria es abierta al público en general y no requiere experiencia deportiva.

Habrá controles de salud, hidratación y espectáculos para toda la familia

Enzo Guerrero, profesor del taller de Deportes y organizador de la actividad, explicó que la caminata tiene principalmente un objetivo de concientización sobre salud mental y encuentro con los vecinos.

“Es abierta a la comunidad, para el público en general. La idea es reencontrarnos con la comunidad, en este cierre de actividades del dispositivo, que es la caminata”, señaló.

Durante el encuentro se instalarán cuatro stands con la participación de Juventud en Red, integrantes de Ocupándonos y propuestas del Centro de Bienestar. Además, habrá un puesto de vacunación, controles cardiovasculares y diferentes actividades recreativas.

El profesor Enzo Guerrero invitó a participar de la Caminata Saludable. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ

La organización también dispondrá de un espacio de hidratación y nutrición, donde se ofrecerán frutas para recuperar energías al finalizar el recorrido. En ese sentido, Guerrero recordó que es importante que cada participante lleve su propia botella de agua.

El cierre incluirá shows de baile, una presentación de cuarteto, juegos recreativos y una cancha de fútbol-tenis. También estarán a la venta agendas, pines de la caminata y producciones realizadas en los talleres de Carpintería y Arte.

Quienes sigan las redes sociales del dispositivo Ocupándonos podrán participar de un sorteo que incluirá varios kilos de helado y otras sorpresas. La propuesta también busca alcanzar los 1.000 seguidores en Instagram.

Ocupándonos presentará sus talleres y producciones

La caminata será además una oportunidad para conocer las distintas actividades que desarrolla el dispositivo durante el año. Actualmente, cuenta con entre siete y ocho talleres, entre ellos Deportes, Carpintería, Teatro, Folclore, Arte, Columna Informativa y Murga.

También funciona Ocupándonos TV, un espacio que se emite por Canal 9. Según explicó Guerrero, las propuestas se renuevan año a año y buscan generar espacios de participación y expresión.

Quienes deseen conocer los talleres o sumarse a las actividades pueden acercarse al Departamento de Bienestar Psicosocial, donde funciona el dispositivo Ocupándonos, en Ramón y Cajal 545, consultorio 7. También pueden encontrar información y novedades en las redes sociales de Ocupándonos, tanto en Facebook como en Instagram.