La Policía de Santa Cruz secuestró este jueves por la tarde una camioneta Ford F100 que había pertenecido a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, señalado como un hombre de confianza de Lázaro Báez y actualmente investigado en una causa por narcotráfico y lavado de activos. El procedimiento se realizó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Dr. Luis Pampliega 3196, en Río Gallegos.

Tal como informara La Opinión Austral, Ibáñez fue detenido el lunes en Aeroparque Jorge Newbery junto a Claudia Insaurralde, pareja del empresario santacruceño. Según los datos publicados por ese medio, la F100 modelo 1994 figuraba entre los vehículos que habían estado a nombre de “Budín”.

Sin embargo, la camioneta actualmente pertenece a otra persona. Se trata de un hombre que fue identificado durante el procedimiento policial y que aseguró no tener ningún vínculo con la investigación. Además, en declaraciones al móvil de La Opinión Austral mientras se desplegaba el operativo, manifestó que recurrirá a la Justicia para solicitar la restitución del vehículo.

El secuestro se concretó en el marco de las medidas vinculadas a la investigación federal que busca establecer la presunta conexión entre una organización dedicada al narcotráfico y el movimiento de activos de origen ilícito. Ibáñez está sospechado de haber cumplido un papel de enlace entre ambas estructuras. Este jueves en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, todos los sospechosos de pertenecer a la banda -entre ellos Báez y su pareja- y sus abogados participaron de las audiencias en las que la Fiscalía les formalizó los cargos que les atribuye.

Uno de los sospechosos siendo ingresado al Tribunal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación también apunta a determinar si Lázaro Báez, detenido en el penal de Ezeiza, habría administrado bienes de origen ilícito para sustraerlos de la ejecución de sus condenas.

El procedimiento se suma a los distintos allanamientos y medidas que se desarrollaron en Santa Cruz y otros puntos del país en el marco de la investigación. La camioneta incautada este jueves se suma a los 15 vehículos -entre autos y camionetas- y cinco camiones secuestrados en el marco de los 27 procedimientos.

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