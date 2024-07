Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos días, la plataforma de transporte de pasajeros Uber anunció su lanzamiento en El Calafate, Río Gallegos, Santa Rosa, Puerto Madryn, Tandil y Villa María, con el objetivo de alcanzar la totalidad de las provincias argentinas. Sin embargo, en Santa Cruz el desembarco de la app es un tema polémico, que encuentra resistencia entre los trabajadores de los taxis y los remises.

Al respecto, Héctor Gatica, presidente de la Asociación de Taxis de Río Gallegos, habló con Radio LU12 AM680 y se manifestó en contra de la llegada de la aplicación de transporte.

“Hay una Ley provincial que no permite usar las aplicaciones para hacer transporte de pasajeros que no estén habilitados por el Estado Provincial o Municipal, es algo legal. Uber no está habilitado para trabajar en todo el país, sin embargo, lo siguen haciendo en forma totalmente ilegal y en muchas partes del mundo los han multado con cifras millonarias”, indicó. Gatica hace referencia a la “Ley anti-Uber” aprobada por la Cámara de Diputados por unanimidad en 2018 prohibiendo el uso de Uber o cualquier otro transporte de pasajeros urbanos sin permiso municipal.

Ante el anuncio de la plataforma con sede en San Francisco, el representante de los taxistas aseguró: “Vamos a tratar por todos los medios de impedir que esto pase, no vamos a dejar que se instalen acá y tampoco en El Calafate. De hecho, la Municipalidad de El Calafate ya han lanzado mensajes oficiales diciendo que no están habilitados para trabajar acá”.

En otro tramo de la entrevista, Gatica habló sobre otro de los temas problemáticos relacionados a esta cuestión, que es la proliferación de “Ubers truchos” en la capital santacruceña.

“Hay un montón de transporte ilegal que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para llevar gente. Yo había escuchado que tomaban esos vehículos porque le salía mucho más barato que tomar un taxi, pero de todas maneras nosotros tenemos un reloj taxímetro que es el que regula el precio de esos que nosotros vamos a cobrar por el viaje, ellos lo hacen a ojo más o menos esto, más o menos lo otro”, expresó.

Respecto a la situación del rubro en la actualidad, Gatica comentó que “en esta época del año siempre tenemos mucho trabajo”.

“Con el tema del frío, los chicos del colegio, los autos que no arrancan, las veredas escarchadas, estamos con mucho trabajo. Pero se termina el frío, se termina la nieve y después no vamos a permitir que esta empresa se instale acá en la ciudad, vamos a luchar de pie, no nos vamos a rendir de rodillas“, remarcó.

En ese sentido, el representante de los taxistas explicó que en Río Gallegos hay cerca de 280 licencias de taxis y 100 de remises.

“Hemos pedido que se aumente la cantidad, pedimos 25 licencias más de taxi y 20 licencias más de remís. El problema es que no tenemos choferes, incluso hay autos que están parados sin trabajar porque muchos de los choferes que teníamos se pasaron al transporte legal porque manejan sus horarios, no tienen que rendirle a jefe, andan con su auto y se quedan con toda la que hacen“, contó.

“Muchos de los choferes han migrado el transporte ilegal y nosotros nos hemos quedado con poco choferes”, resaltó.

Por otro lado, Gatica informó que es “incierta la cantidad” de “Ubers truchos” en Río Gallegos, pero “según lo dicho por el intendente son más de 1000”.

Para concluir, el referente de los trabajadores del taxi aseveró: “Se podría llegar a convivir entre taxistas remiseros y ubers, mientras tengan todas las cosas en regla como tenemos nosotros, los autos habilitados, los carnet profesionales, libretas sanitarias, libre de deudor alimentario, libre de infracciones, monotributista, ganancias, IVA a rentas y todo en regla como tenemos nosotros. Pero no creo que lo vayan a querer hacer y así trabajando como están de forma ilegal sin tributar ningún tipo de impuesto municipal, provincial y nacional. Están trabajando bien, si no tienen que pagar nada, nadie los controla“.

