Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El izamiento de la bandera en Río Gallegos volvió a convocar este domingo 15 de febrero a vecinos y visitantes en la intersección de las avenidas San Martín y Kirchner. Con un mediodía templado, la ceremonia sumó a un grupo de nueve amigas provenientes del Valle de Uco, Mendoza, quienes vivieron el acto como un momento inolvidable en su recorrido por la Patagonia.

Cristina Aranda, Graciela Blanchard y Juana Da Penha, oriundas de Tunuyán, relataron cómo llegaron casi por casualidad. “Íbamos caminando por el centro antes de tomar el colectivo y vi al señor Eduardo junto con Natasha con un montón de banderas. Les pregunté a dónde iban y nos invitaron al acto”.

“Estamos felices por esto, ustedes realmente hacen patria”, expresó Cristina.

Cristina Aranda de Tunuyán, Mendoza. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Graciela describió la experiencia como conmovedora. “Este acto ha sido una caricia al alma por esta tradición que tienen ustedes de izar la bandera todos los domingos. Es maravilloso. Y haber podido estar nosotros es una consideración especial; nos sentimos muy emocionadas por este acto”, sostuvo. Graciela Blanchard de Tunuyán, Mendoza. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Juana, por su parte, destacó la calidez recibida. “Estamos realmente muy agradecidas. La generosidad que han tenido con nosotras, tanto las personas que nos invitaron como todos los habitantes que están acá domingo a domingo desde hace 70 años. Esto como tradición y amor a la patria va a ser para nosotros inolvidable”, afirmó.

Además, remarcó que en el corto tiempo que permanecieron en la ciudad pudieron percibir el fuerte sentido de pertenencia de los santacruceños. “Hemos podido ver y disfrutar el amor que tienen al territorio en que viven. Muy agradecidas de eso”, agregó.

Juana Da Penha de Tunuyán, Mendoza. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

De la tierra del vino a la ciudad del viento

El viaje comenzó el 6 de febrero desde Mendoza y se extendió durante 14 días. A lo largo de unos 2.600 kilómetros en ómnibus, las amigas recorrieron distintos puntos emblemáticos del sur argentino: El Bolsón, El Calafate, Ushuaia, el Estrecho de Magallanes y, como última parada antes del regreso, Puerto Madryn.

Durante su estadía conocieron el glaciar Perito Moreno y otros paisajes patagónicos que, según contaron, las dejaron maravilladas. “Es algo que hay que vivirlo. Nosotros ya lo valoramos intensamente por todo lo que hemos ido conociendo y también por cómo hemos sido recibidas en cada lugar”, señalaron.

Las viajeras no descartan repetir la experiencia. “La intensidad con la que hicimos todos estos lugares amerita que tengamos más tiempo para apreciar los detalles de lo que faltó ver. Vivimos en la cordillera de los Andes, a pocos kilómetros, pero esto es otra cosa”.

“La Argentina es multifacética e inigualable. Al país hay que conocerlo”, reflexionaron.

Buen Día Vida, presente en el Día Internacional del Cáncer Infantil

La jornada también estuvo marcada por la presencia activa de la Asociación Buen Día Vida, que desde el viernes desarrolla actividades en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil en su sede ubicada en Sara Mignone de Oliveira 516.

El objetivo central fue sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana, la prevención y el acompañamiento integral a niños y familias que atraviesan la enfermedad.

Durante el viernes y sábado se realizaron talleres de nutrición orientados a promover hábitos saludables desde la infancia, así como disertaciones a cargo de trabajadoras sociales y psicólogas que abordaron el impacto emocional del diagnóstico y la necesidad de redes de contención.

Una de las propuestas más significativas fue “Corazones que viajan”, iniciativa solidaria mediante la cual vecinos y vecinas escribieron mensajes de aliento y esperanza que serán enviados al Hospital Garrahan.

El cierre de este domingo incluye una agenda artística y cultural pensada para convocar a las familias. A las 15:30 se realizó la apertura a cargo del arpista Cristian Romero; a las 16 se presentará el malambista y bailarín de folclore Noah Gael Caro; a las 16:30 subirá al escenario la cantante Aralía; y a las 17 se entregarán certificados de participación junto con palabras alusivas antes del cierre previsto para las 17:30.

La Asociación Civil Buen Día Vida estuvo presente en el izamiento. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Rechazo a la privatización y a los tarifazos

Durante el izamiento, un vecino jubilado de Servicios Públicos se presentó con un cartel que decía “No a la privatización de servicios públicos”. Este reclamo corresponde al rechazo por parte de la asamblea intersindical. El pasado 10 de febrero, los distintos sindicatos expresaron su repudio a cualquier intento de privatización de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), al considerar que derivaría en mayores costos para la población. Asimismo, expresaron su oposición a los actuales tarifazos en los servicios.

Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Como cada domingo desde hace 70 años, el izamiento volvió a convertirse en un espacio de encuentro y compromisto comunitario en Río Gallegos.

Leé más notas de La Opinión Austral