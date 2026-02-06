La Asociación Civil Buen Día Vida de Río Gallegos continua sumando actividades y este jueves dio comienzo a “Tardes de juego y encuentro”, un espacio recreativo y amoroso para compartir, jugar y activar la mente para pacientes oncológicos, familiares, socios y vecinos adultos.

La actividad, que se desarrollará todos los jueves de 15:00 a 18:00, está acompañada por María Vidal y Patricia Lozano.

“Es una iniciativa que nació de los mismos pacientes que pidieron un día para jugar, una tarde recreativa, hay distintos juegos de mesa, de estimulación, de memoria, está abierto para los pacientes, pero también para la comunidad en general. No duden en consultar en nuestras redes sociales y escribirnos por el messenger, estamos dispuestos a responder”, manifestó Patricia Lozano, presidenta de la Asociación Civil Buen Día Vida, a La Opinión Austral.

“Venimos trabajando hace muchos años en sacarle el estigma a la palabra cáncer y que la comunidad sepa que somos parte de ella, por eso abrimos talleres para que asista la comunidad. El primero fue el de telar, que se hace los martes de 15:00 a 19:00, está abierto para los pacientes y la comunidad en general”, recordó.

Pelucas de la Campaña “Mechón de amor”. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Además, en la sede continúan los lunes de 14:00 a 17:00 con la confección de pelucas, los miércoles, las reuniones del grupo de mutua ayuda, de 14:00 a 16:00, y los sábados, de 15:00 a 18:00, con la confección de gorritos, turbantes y mantas.

“Le pedimos a la comunidad que siga acompañándonos y les agradecemos por estar”, manifestó.

Tres días de actividades

La próxima semana, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, llevarán adelante las Jornadas de concientización y prevención del cáncer infantil.

Lozano recordó que en Río Gallegos “no hay un grupo de contención de oncología pediátrica. Hacemos gorritos y, a veces, hemos preparado kits cuando vienen familiares y luego se los acercan al Hospital Garrahan, por eso nos pareció interesante volver a hacer este trabajo de sensibilización”.

Patricia Lozano, presidenta de la Asociación Civil Buen Día Vida. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“La iniciativa es de pacientes e integrantes de la asociación civil, las actividades iniciarán el viernes 13 con una charla abierta sobre la alimentación saludable. El día cierra con una actividad que se llama ‘Corazones que viajan’, vamos a tener corazones de cartón para que las personas que estén presentes puedan escribir un mensaje para hacérselo llegar a los niños del Garrahan junto con un gorrito. Una compañera que va a ir a un control a Buenos Aires va a llevarlos”, explicó.

Continuando con el cronograma, el sábado “una psicóloga va a hablar sobre el diagnóstico del cáncer infantil y también se va a hablar de la reglamentación de la oncología pediátrica” y el domingo, se presentarán artistas.

Todas las actividades se desarrollarán en la sede de la asociación sita en Sara Mignone de Oliveira 516.

“Queremos pasar una tarde distinta donde se trabaje sobre la sensibilización del cáncer infantil. El 4 de febrero fue el Día del Cáncer, la idea es que todos visibilicemos, la importancia de hacer los controles”, concluyó.

Ante cualquier consulta, Lozano invitó a comunicarse por mensaje al 2966-469361.

Programa de actividades

Viernes 13

15:30 Taller teórico-práctico de nutrición dictado por las licenciadas Gisela Barragán y Julieta Albrieu.

17:00 Cierre del día con “Corazones que viajan”, con un mensaje de paz y abrigo que se enviará al Hospital Garrahan, a cargo de la técnica en Acompañamiento Terapéutico y presidenta de la Asociación Civil Buen Día Vida, Patricia Lozano.

Sábado 14

15:30 Disertación a cargo de la licenciada en Psicología, Vanesa Sánchez.

16:30 Disertación a cargo de la licenciada en Trabajo Social, Patricia Martínez y la maestra en Nivel Inicial, Romina Tatiana Ramírez.

Domingo 15

15:30 Apertura a cargo del arpista Cristian Romero.

16:00 Presentación del malambista y bailarín de folclore Noah Gael Caro.

16:30 Presentación de la cantante Aralia.

17:00 Entrega de certificados de participación y palabras alusivas.

17:30 Cierre.