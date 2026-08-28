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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, continúa fortaleciendo el acceso a la salud pública con dispositivos territoriales y móviles de vacunación que acompañan distintas actividades comunitarias y recreativas en Río Gallegos.

Durante el fin de semana, los equipos sanitarios estarán presentes en la Expo Campo Infantil, que se realiza el sábado 29 de agosto, de 14 a 19 horas, en la Sociedad Rural, y en Aike Jugar, que tendrá lugar el domingo de 15:00 a 19:00 horas en las instalaciones del Boxing Club, donde las familias podrán acercarse para consultar y completar los esquemas de vacunación.

“Va a haber equipos del Ministerio de Salud, con equipos del Hospital Regional, dando cobertura a aquellas familias que van a divertirse con sus niños y que también pueden acceder a la vacunación”, indicó Gastón Flores, director ejecutivo del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG).

De esta manera, las jornadas recreativas se convierten también en espacios para acercar la prevención y facilitar el acceso a las vacunas. Las familias podrán aprovechar su presencia en estos eventos para consultar sobre el calendario de vacunación y completar las dosis que tengan pendientes.

La iniciativa forma parte de una estrategia sanitaria que busca acercar los servicios de salud a los espacios de encuentro de la comunidad, especialmente durante el período invernal, cuando se registra un incremento de las consultas asociadas a cuadros respiratorios.

El Hospital Regional refuerza la atención durante el invierno

En paralelo al trabajo territorial, el Hospital Regional de Río Gallegos mantiene su capacidad asistencial frente al aumento estacional de consultas, tanto en adultos como en niños.

Flores destacó que el nosocomio cuenta con la única guardia pediátrica con atención las 24 horas en Río Gallegos, lo que genera una importante afluencia de pacientes durante los meses de invierno.

“Siempre en la época invernal aumenta la demanda, en lo que son las guardias y las internaciones, no solamente en la parte de adultos, sino también en la pediátrica”, explicó.

El funcionario señaló que, durante este período, las salas de internación de Pediatría han registrado una elevada ocupación, al igual que la guardia del área, principalmente por el incremento de los cuadros respiratorios en niños.

Refuerzo de la atención ante el aumento de consultas

Para responder a este escenario, el HRRG cuenta con un esquema de atención que permite reforzar la asistencia durante los períodos de mayor demanda.

A las guardias de adultos y pediatría se suman consultorios de soporte que permiten ampliar la capacidad de respuesta ante el incremento de consultas.

“Han aumentado muchísimo las atenciones en esta época invernal, pero hemos podido dar respuesta y seguimos dando respuesta desde el hospital”, afirmó Flores.

De esta manera, el sistema público de salud mantiene una atención permanente y fortalece sus recursos para acompañar las necesidades de la población durante la temporada invernal.

Vacunación sin turno previo en los CAPS

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente también remarcaron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, especialmente en niños.

En Río Gallegos, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) cuentan con vacunatorios habilitados. Los vecinos pueden concurrir sin turno previo, presentando únicamente la libreta sanitaria o de vacunación, para verificar y completar los esquemas correspondientes.

Flores destacó que la vacunación es una herramienta fundamental de prevención y explicó que, si bien no evita necesariamente el contagio de una enfermedad, permite reducir el riesgo de desarrollar cuadros más graves.

“Para nosotros la vacunación, sobre todo en los niños, es fundamental”, sostuvo.

Además, el sistema sanitario dispone de un consultorio de vacunación que funciona de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, como otra alternativa para que las familias puedan completar las vacunas correspondientes.