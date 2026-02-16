Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Valentín es un perro de Río Gallegos que hace apenas un año sobrevivía al límite tras sufrir maltrato animal. La estremecedora situación salió a la luz el 14 de febrero de 2025, cuando fue encontrado después de haber sido arrastrado unos seis kilómetros por su dueño y abandonado a su suerte.

Por fortuna, un grupo de proteccionistas intervino a tiempo. Sus heridas eran profundas y muchas estaban infectadas, por lo que sus posibilidades de vida eran escasas. En honor al Día de San Valentín y a su proceso de recuperación, se creó la asociación “Valentín en cada huella”, que día a día cuida y resguarda a los amigos de cuatro patas. Si bien ingresó como tránsito provisorio, la familia que lo recibió decidió conservarlo para siempre, llenando su vida de cuidados y cariño.

“Valentín” fue atado y arrastrado por varios kilómetros.

El pasado sábado, el can adulto celebró un año desde aquel rescate que marcó su destino. Tras controles veterinarios periódicos, sus lesiones comenzaron a cicatrizar, recibió su primer baño y empezó a confiar nuevamente en las personas, descubriendo la alegría que antes le fue negada. El grupo que lo acogió, que incluso tiene en su logo una animación del perro, compartió emotivas palabras en redes sociales para resaltar la importancia de actuar ante la violencia hacia los animales.

“Festejó rodeado de sus hermanos perrunos y de su hermosa familia, quienes sanaron sus heridas con amor, paciencia y contención, y lo acompañaron en el proceso doloroso que tuvo que atravesar”, escribió el grupo.

Asimismo, subrayó: “Prohibido olvidar lo que pasó. Porque recordar también es hacer justicia. Pero hoy elegimos celebrar su fuerza, su resiliencia y todo el amor que sembró. Un año después, su vida es otra“.

Valentín festejó su año de su rescate rodeado de sus hermanos perrunos.

Actualmente, la vida de Valentín cambió por completo: hay juegos, caricias y alegría donde antes existía dolor. “Porque todo animal, sin importar su tamaño, merece respeto, protección y una vida digna. Valentín, te queremos con todo nuestro corazón”, cerró el emotivo mensaje, acompañado de fotografías donde se lo ve “soplando la vela” de su torta apta para perros junto a sus dos hermanos.

Cabe recordar que el perro fue arrastrado desde la estación de servicio Axion, sobre Av. Asturias, hasta las vías del tren. Las manchas de sangre en el asfalto evidenciaron el sufrimiento que atravesó. Aunque en un principio se pensó que había sido atado con una soga, el veterinario indicó que probablemente fue atropellado y luego arrastrado por el vehículo.

La rescatista Aldana Quiroz, quien lo tenía en tránsito y terminó quedándoselo, habló entonces con el móvil de La Opinión Austral: “Valentín fue uno de los tantos casos de maltrato animal que hay en la ciudad. Hay un montón de ‘Valentines’, diferentes tipos de maltratos se viralizan día a día”, aseguró.

En aquel momento, estaba completamente decaído, con heridas graves, dolor generalizado y en un estado avanzado de desnutrición, anemia y deshidratación. Según el veterinario, probablemente permaneció varios días sin recibir ayuda.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

En Argentina, la Ley 14.346 establece penas de prisión de 15 días a 1 año para quienes maltraten o agredan a un animal. Entre los actos considerados maltrato figuran no alimentarlos adecuadamente o someterlos a un trabajo excesivo; y como crueldad, prácticas como la vivisección o las mutilaciones.

Para denunciar estos hechos se puede acudir a la comisaría más cercana, a la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción) y también al Juzgado de Instrucción. Otra opción es comunicarse al 911. Es fundamental aportar detalles precisos del hecho, el lugar, la fecha y, de ser posible, fotos o videos como prueba.

