La Sociedad Rural de Río Gallegos confirmó la venta especial de corderos frescos en el marco de la 27ª Fiesta Nacional de la Carne Ovina y la 38ª Fiesta Provincial del Cordero. La actividad comenzará este viernes 5 de diciembre desde las 15 y continuará el sábado 6 desde las 9 hasta la noche, con ingreso libre para los vecinos.

Los organizadores detallaron que ofrecerán tres categorías de animales donados por socios y productores de la región. Los asistentes podrán comprar animales enteros o en la tradicional presentación de media res.

Las tres categorías disponibles serán:

Corderos chicos (9 a 11 kg): peso promedio de 10,10 kg

peso promedio de 10,10 kg Corderos medianos (11 a 13 kg): peso promedio de 12,08 kg

peso promedio de 12,08 kg Corderos grandes (13 a 16 kg): peso promedio de 14,05 kg

Descuentos y formas de pago: cómo aprovechar las cuotas sin interés

La Rural remarcó que aceptará todos los medios de pago, entre ellos tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales y transferencias. Además, aplicará un descuento exclusivo para quienes paguen en efectivo.

Hay descuentos y promociones para pagar en cuotas sin interés los corderos de los productores rurales de Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los compradores también podrán financiar sus productos en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de los bancos Santa Cruz, Macro y Nación, lo que busca facilitar el acceso al producto estrella de la región en una de las festividades más convocantes del año.

Concurso de Asadores: cómo inscribirse y cuáles son los premios

La edición 2024 del festejo volverá a incluir el clásico Concurso de Asadores, que cada año convoca a vecinos y aficionados al fuego. La competencia se realizará en duplas y contará con cupo limitado a 10 parejas.

El cordero al palo es una de las comidas más buscadas de la Patagonia.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de diciembre, y los interesados deberán anotarse por WhatsApp a los números 2966-629632 o 2966-633005.

Los premios serán:

Primer puesto: un cordero completo y cortes de guanaco envasados al vacío

un cordero completo y cortes de guanaco envasados al vacío Segundo puesto: un cordero

Actividades confirmadas para la Fiesta de la Carne Ovina

La gente podrá elegir entre corderos grandes, medianos y chicos, además de optar por la media res.

Además de la venta de corderos y el concurso de asadores, la programación incluirá:

Venta de cortes de carne de guanaco

Peña folklórica con ballets y bandas en vivo

con ballets y bandas en vivo Puestos cerveceros y propuestas gastronómicas

y propuestas gastronómicas Actividades para toda la familia

La Sociedad Rural invitó a la comunidad a participar de un evento que cada año reúne a productores, trabajadores, artistas y vecinos en torno a una tradición patagónica que busca fortalecer la identidad local.

