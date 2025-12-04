Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Sociedad Rural de Río Gallegos confirmó la venta especial de corderos frescos en el marco de la 27ª Fiesta Nacional de la Carne Ovina y la 38ª Fiesta Provincial del Cordero. La actividad comenzará este viernes 5 de diciembre desde las 15 y continuará el sábado 6 desde las 9 hasta la noche, con ingreso libre para los vecinos.
Los organizadores detallaron que ofrecerán tres categorías de animales donados por socios y productores de la región. Los asistentes podrán comprar animales enteros o en la tradicional presentación de media res.
Las tres categorías disponibles serán:
- Corderos chicos (9 a 11 kg): peso promedio de 10,10 kg
- Corderos medianos (11 a 13 kg): peso promedio de 12,08 kg
- Corderos grandes (13 a 16 kg): peso promedio de 14,05 kg
Descuentos y formas de pago: cómo aprovechar las cuotas sin interés
La Rural remarcó que aceptará todos los medios de pago, entre ellos tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales y transferencias. Además, aplicará un descuento exclusivo para quienes paguen en efectivo.
Los compradores también podrán financiar sus productos en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de los bancos Santa Cruz, Macro y Nación, lo que busca facilitar el acceso al producto estrella de la región en una de las festividades más convocantes del año.
Concurso de Asadores: cómo inscribirse y cuáles son los premios
La edición 2024 del festejo volverá a incluir el clásico Concurso de Asadores, que cada año convoca a vecinos y aficionados al fuego. La competencia se realizará en duplas y contará con cupo limitado a 10 parejas.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de diciembre, y los interesados deberán anotarse por WhatsApp a los números 2966-629632 o 2966-633005.
Los premios serán:
- Primer puesto: un cordero completo y cortes de guanaco envasados al vacío
- Segundo puesto: un cordero
Actividades confirmadas para la Fiesta de la Carne Ovina
Además de la venta de corderos y el concurso de asadores, la programación incluirá:
- Venta de cortes de carne de guanaco
- Peña folklórica con ballets y bandas en vivo
- Puestos cerveceros y propuestas gastronómicas
- Actividades para toda la familia
La Sociedad Rural invitó a la comunidad a participar de un evento que cada año reúne a productores, trabajadores, artistas y vecinos en torno a una tradición patagónica que busca fortalecer la identidad local.
