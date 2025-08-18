Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral visitó Veneto Automotores, la concesionaria oficial de Chevrolet en Río Gallegos, y conversó con Emmanuel Viera, asesor de ventas, para conocer todas las novedades que la marca trae para sus clientes. Y las noticias son increíbles: bajaron los precios de sus vehículos y preparan presentaciones exclusivas de los modelos renovados.

Esta semana, Veneto Chevrolet lanzó una reducción de precios que va de 2 a 5 millones de pesos según el modelo. Por ejemplo, el Chevrolet Onix, el auto más económico de la marca, tiene un valor de $25.500.000, y con apenas $5.100.000 ya se puede reservar la unidad desde la segunda cuota. Solo se necesita el DNI para confirmar la elegibilidad y acceder a este beneficio exclusivo, disponible solo por esta semana.

Para quienes buscan vehículos más amplios, también están disponibles la Spin 700 y la camioneta S10, la más completa del mercado con un motor potente y una cuota mensual de $490.000.

Nuevos lanzamientos: Onix y Tracker

La nueva Tracker conserva el motor de tres cilindros 1.2 turbonaftero de 132 caballos y 190 Nm, combinado sólo con automática de seis marchas y tracción delantera.

Veneto Chevrolet prepara la presentación oficial de los modelos renovados Chevrolet Onix y Chevrolet Tracker, que se realizará el sábado 30 de agosto en la concesionaria. Los clientes que accedan a la preventa esta semana podrán participar de las primeras pruebas de test drive y disfrutar de beneficios exclusivos.

La concesionaria ofrece planes con cuotas bajas y financiación a tasa 0% de interés. El Onix (tanto versión Hatchback como Plus) tendrá cuotas de $290.000 a $295.000 mensuales, siendo actualmente la opción más competitiva del mercado en precio y calidad.

Atrevido y moderno, el nuevo Chevrolet Onix llega con líneas marcantes, un nuevo frente más imponente y proporciones que hacen valorar todos los ángulos.

Promoción exclusiva

La preventa es limitada a solo 10 unidades, por lo que los interesados deben acercarse al concesionario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También pueden comunicarse al celular 2966-756588.

No se paga suscripción inicial: la primera cuota cubre la unidad, y a partir de la segunda, que inicia en octubre, se puede retirar el vehículo.

La concesionaria también atiende clientes del interior de Santa Cruz, como Río Turbio, 28 de Noviembre o El Calafate, con los mismos beneficios y sorpresas adicionales.

Seguridad y tecnología de vanguardia

Los vehículos Chevrolet priorizan la seguridad: Onix viene de serie con seis airbags, control de tracción y estabilidad, velocidad crucero, y versiones manual o automática. La nueva Tracker es automática y ofrece equipamiento completo para confort y seguridad familiar

Además, todos los modelos de esta semana incluyen el sistema OnStar, que ofrece localización, frenado remoto en caso de robo y Wi-Fi incorporado para estar conectados en todo momento.

Ubicación y contacto

Veneto Chevrolet se encuentra en Avenida San Martín y Provincias Unidas, en Río Gallegos, y es la única concesionaria oficial de Chevrolet en la provincia de Santa Cruz. Los interesados pueden acercarse a la concesionaria de lunes a viernes de 9 a 18 horas o comunicarse vía WhatsApp o teléfono al celular 2966-756588 para reservar su cupo y aprovechar esta preventa exclusiva.

No te quedes afuera: solo 10 cupos disponibles para acceder a vehículos con precios reducidos, financiación a tasa 0%, y beneficios exclusivos en los modelos Onix, Tracker, Spin y S10. Esta es tu oportunidad para acceder a tu Chevrolet nuevo, seguro y con tecnología de punta.